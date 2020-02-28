لوتشينكو و«شبح فيراري»

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

كشف الدراج الكازاخستاني أليكسي لوتشينكو أنه وضع المزاعم التي تربطه بالطبيبة ميشيل فيراري المحظورة من العمل مع الرياضيين مدى الحياة على خلفية قضيتها والضجة التي كان طرفها لانس أرمسترونغ وحالات منشطات أخرى، خلفه تماماً، وأنه يركز فقط على طواف الإمارات الذي دخل مرحلته الخامسة أمس، وموسمه الحالي. وربطت تقارير الدراج بالاجتماع مع فيراري، لكن لوتشينكو وفريقه استانا نفيا الواقعة بشكل قاطع، وقال لوتشينكو: «أنا أعترض على أنني التقيت بالدكتورة فيراري. لست على علم بأي تقرير، ولا يمكنني تأكيد عدم وجود أي إجراء، حتى تم فتحه من قبل سلطات مكافحة المنشطات المختصة ضدي».