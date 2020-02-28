بوغاتشار يهدي «الإمارات» لقب مرحلة «العين»

المصدر: العين – محمد صادق

أهدى السلوفيني تادي بوغاتشار، فريق الإمارات، لقب المرحلة الخامسة «العين» من طواف الإمارات الدولي، التي أقيمت أمس بمدينة العين، وهو السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة نخبة من نجوم الدراجات على مستوى العالم، يمثلون 20 فريقاً محترفاً من 5 قارات.

وتوج الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين بوغاتشار بلقب المرحلة بعدما قطع دراج فريق الإمارات الشاب مسافة السباق البالغة 162 كلم في زمن قدره 3:48:53 ساعات، منهياً السباق في المركز الأول وحل الكازاخستاني اليكسي لوتشينكو دراج فريق استانا برو وصيفاً، فيما جاء البريطاني آدم ياتس دراج فريق ميتشلتون سكوت في المركز الثالث.

صدارة

واحتفظ آدم ياتس بالقميص الأحمر برعاية طيران الإمارات لمتصدر السباق عقب نهاية المرحلة الخامسة، محافظاً على صدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 20:35.04 ساعة، بفارق 1:01 دقيقة عن بوغاتشار دراج فريق الإمارات الثاني في الترتيب، و1:33 دقيقة عن اليكسي لوتشينكو.

كما احتفظ الأسترالي إيوان كاليب دراج فريق لوتو سودال بالقميص الأخضر برعاية مبادلة والمخصص لمتصدر السباق بالنقاط بـ 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السلوفيني فيلكو ستونيتش دراج فريق فيني زابيو الإيطالي، الذي حافظ على القميص الأسود برعاية طيران أبوظبي والمخصص لمتصدر السرعة المتوسطة بـ 42 نقطة، بينما احتفظ تادي بوغاتشار بالقميص الأبيض برعاية نخيل، المخصص لأفضل دراج شاب تحت 25 سنة، بزمن قدره 20:36:05 ساعة. وواصل فريق الإمارات تألقه في النسخة الثانية من طواف الإمارات الدولي بعد فوزه بلقب المرحلة الخامسة، ليحافظ الفريق على صدارة الترتيب العام للفرق.

تتويج

حضر مراسم التتويج غانم الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في العين، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعادل الفهيم النائب الأول للرئيس في أغذية، وإسماعيل عبد الله المدير التنفيذي لاستراتا، وسعيد خليفة بن سليمان ممثل طيران الإمارات في أبوظبي والعين، وهاشم الهاشمي ممثل طيران أبوظبي، ومحمد القاسم ممثل نخيل، والعقيد مبارك السبوسي مدير مديرية شرطة العين.

معالم

وكانت المرحلة الخامسة قد انطلقت من استاد هزاع بن زايد، مروراً بالعديد من المعالم السياحية في مدينة العين، أبرزها حديقة الحيوانات، القطارة، الهيلي، قصر المويجعي، واحة العين، والمبرزة الخضراء، حتى وصل السباق إلى أصعب التحديات بمرحلة الصعود إلى جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات، وصولاً إلى خط النهاية على قمة جبل حفيت، إذ تعد تلك المرحلة الأصعب على الإطلاق في الطواف وتحسم إلى حد كبير النتيجة النهائية للطواف. وتقام اليوم المرحلة السادسة وقبل الأخيرة من الطواف «أدنوك» وهي المرحلة الصحراوية التي تمتد لمسافة 158 كلم.