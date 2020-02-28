لقاء مصيري في كأس دبيالذهبي للبولو

المصدر: دبي ــــ فائز بجبوج

يشهد منتجع ونادي الحبتور للبولو، اليوم، موقعة مصيرية من العيار الثقيل لا تقبل أنصاف الحلول ولا التعويض في الدور ربع النهائي لبطولة كأس دبي الذهبي للبولو 2020، التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، وبجوائز تصنيفها الأعلى 18 هانديكاب. وتجمع المباراة بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وصيف المجموعة الثانية مع فريق الشيخة علياء آل مكتوم ثالث المجموعة الأولى، والتي تمنح الفائز بطاقة بلوغ الدور نصف النهائي.