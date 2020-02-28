أبوظبي تحتضن «كونغرس» الشطرنج

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

انطلقت أمس بفندق دوست ثاني في أبوظبي، اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للشطرنج، بمشاركة قياسية لـممثلي 150 دولة من مختلف قارات العالم، وينظم الاجتماعات الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر فعاليات الكونغرس حتى الغد، وكانت بداية فعاليات صباح أمس، باجتماعات لجنة الأخلاقيات ولجنة التدقيق المالي، بعدها تم تنظيم ندوة الإدارة والحوكمة واجتماعات لجنة التطوير والدعم، وعقد المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي اجتماعه الدوري .

وكذلك اجتماع اللجنة الدستورية في المساء. وقال الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي الرئيس التنفيذي للاجتماعات إن استضافة هذا الحدث العالمي الرياضي الكبير تهدف إلى إحداث آثار إيجابية من خلال إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وقدرتها على التنظيم المتميز للأحداث العالمية وأن يعود بالنفع على الدولة وتحقيق المكاسب في المجالات الرياضية والسياحية والاقتصادية. وقال: نتوقع أن يسفر التجمع العالمي عن صفقات مختلفة في شتى المجالات ذات العلاقة باللعبة من إبرام اتفاقيات تعاون مشتركة والإعلان عن منتجات تخدم اللعبة ومسيرتها الحافلة.