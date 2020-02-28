فارسنا الرميثي يتأهّل لبطولة النجمتين في كأس رئيس الدولة للحواجز

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تأهل فارسنا محمد شافي الرميثي بالفرس «سيباليا» إلى منافسات الجائزة الكبرى لبطولة قفز الحواجز من فئة النجمتين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بعد أن اعتلى صدارة الترتيب، في بطولة كأس رئيس الدولة التاسعة لقفز الحواجز، المقامة حالياً على الميدان الرملي بنادي أبوظبي للفروسية.

وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وشارك فيها 57 فارساً وفارسة، ونجح منهم 13 فارساً في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وأكملها دون خطأ 4 فرسان، وحسمها فارسنا الرميثي بزمن بلغ 42:32 ثانية، وجاءت أقوى محاولة لانتزاع اللقب من الفارس الألماني هوجر ووشنر على صهوة الجواد «ديامانت دو بليشر»، ونال المركز الثاني على حساب الفارس النمساوي جيرفريد بوك الثالث على صهوة الجواد «فور فان في تي».

وفي أولى منافسات بطولة كأس رئيس الدولة، من فئة الخمس نجوم، برعاية اتحاد الفروسية والسباق، تصدر المشهد فرسان السعودية بالحصول على مركزين من الثلاثة الأوائل، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 145 سم، بمشاركة 47 فارساً وفارسة، وحقق الفارس السعودي خالد عبد الرحمن المبطي على صهوة الجواد «جرونرجر كويبوس» المركز الأول، على حساب مواطنه الفارس الأولمبي عبد الله الشربتلي، وجاء ثالثاً الفارس الإيرلندي تريفور برين.

منافسة التحدي

وحاز الفارس الألماني ديفيد ويل على صهوة الجواد «داريوس دو كيزاج زد»، بطاقة التأهل الأولى للمشاركة في منافسة التحدي على لقب النسخة التاسعة لكأس رئيس الدولة من فئة الخمس نجوم، وأقيمت المنافسة التأهيلية برعاية لونجين بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس فيها 44 فارساً وفارسة، وأحرز الفارس الروسي فلاديمير توجانوف على صهوة الجواد «ساسبينس فلوريفال» المركز الثاني، وحل ثالثاً الفارس المصري مُودا زيادة على صهوة الجواد «فيزالاتي».

وفي منافسة فئة النجمتين، بمواصفات المرحلتين على حواجز ارتفاعها (130) سم، وشارك فيها 58 فارساً وفارسة، وبفارق الزمن خطف الفارس الإيرلندي جاك ريان على صهوة الجواد «جومينكا» صدارة المرحلتين، ونالت الفارسة البريطانية جورجيا تيم على صهوة الفرس «زد سفن كان يادانس» المركز الثاني، وقدم فارسنا الشاب مايد أحمد أهلي على صهوة الجواد «جوشي دو كارجان» استعراضاً قوياً نال به المركز الثالث.

قرعة بطولة الأمم

وأجريت أمس، قرعة ترتيب مشاركة فرسان الفرق المشاركة في منافسة كأس الأمم المقررة يوم غدٍ، ضمن بطولة كأس رئيس الدولة التاسعة لقفز الحواجز، بمقر البطولة، وأهدت القرعة البطاقة رقم 3 لمشاركة أول فارس من فريق الإمارات، ويبدأ دخول الفرق وفق الترتيب، حيث يبدأ الفريق الألماني، ثم النيوزيلندي، والإمارات، السعودية، مصر ثم سوريا.