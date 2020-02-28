الحبتور: ماراثون زايد رد لجميل المؤسس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي لتنظيم الدورة السادسة عشرة لماراثون زايد الخيري في نيويورك يوم 28 مارس المقبل، ولأن رعاية الفعاليات الرياضية تلعب دوراً كبيراً في دعم الحدث وتأكيد أهميته عند الجمهور المستهدف، ولربما تأتي أيضاً في إطار رد الجميل للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، تحرص اللجنة العليا المنظمة للماراثون برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي على دعم هذا الدور الذي يصب مردوده «ترويجياً»، بشكل مزدوج على صعيدي الحدث والجهة الراعية.

وتعد مجموعة «الحبتور» برئاسة خلف أحمد الحبتور، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة المجموعة من ضمن قائمة الرعاة المساهمين في الحدث العالمي، ومنذ الدورة الـ 12 نسخة 2016، كانت مجموعة الحبتور من المؤسسات المبادرة إلى تعزيز مساهماتها في رعاية الأحداث والفعاليات الرياضية من خلال ماراثون زايد الخيري.

كما حرص خلف الحبتور على حضور الحدث والمشاركة في الزيارات المجتمعية التي قامت بها اللجنة المنظمة في الدورات الماضية، كما حضر محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة السباق وزار مع الوفد الإعلامي بورصة «ناسداك» العالمية.

ترويج

وأكد خلف الحبتور أن ارتباط الحدث منذ ميلاده باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، جعله رسالة متجددة بكل القيم الإنسانية التي أرساها الوالد المؤسس من خلال ماراثون زايد الذي يذهب ريعه سنويا لمؤسسة «هيلثي كيدني»التي تقوم بالأبحاث وتجمع التبرعات لدعم أبحاث أمراض الكلى وعلاج المرضى في أمريكا، وواصل:

أرى أن اللجنة المنظمة بقيادة الأخ الفريق «م» محمد هلال الكعبي تقدم في كل نسخة الجديد والمتميز، فهم قادرون على تطوير الحدث وفعالياته عاماً بعد عام، وأعتقد أن مشاركة مجموعة الحبتور في نسخة 2020 ستكون متميزة، لا سيما مع تحملنا تكاليف مشاركة 5 عدائين من أبناء الإمارات في الحدث من كافة الوجوه سواء مصاريف السفر أو المشاركة أو الإقامة طالما كانوا يحملون علم الإمارات على قمصانهم في الماراثون.

رسالة

وأضاف مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: شخصياً ارتبطت بماراثون زايد الخيري منذ انطلاقته الأولى وأدركت الدور الكبير الذي يقوم به في الترويج للدولة وتقديم رسالتها الإنسانية إلى العالم منذ البدايات، وهو من الأحداث التي تترك هذا الانطباع الإيجابي الرائع عند الجميع، وأهم ما بقى في ذاكرتي من حضوري للحدث في دوراته الماضية، تلك الروح الطيبة التي تجمع فريق العمل والإيجابية والتعاون بين الشباب الإماراتي المشارك في نواحي التنظيم بكافة أنحاء حديقة سنترال بارك بنيويورك في يوم السباق، فالكل يعمل بكل محبة وإخلاص لتقديم أفضل صورة عن بلدنا الإمارات.

وختم الحبتور تصريحاته متمنياً التوفيق للجنة المنظمة للحدث والتي تقوم بدورها على الوجه الأكمل، ولعل نجاحاتها خلال الدورات الماضية خير دليل على تميزها واحترافية أفرادها العمل بقيادة الفريق «م» محمد هلال الكعبي، موضحاً أن أبناء الإمارات قادرون على صنع المستحيل في كافة المجالات متى ما طلب منهم ذلك.