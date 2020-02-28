«اتحاد الجودو» يطمئن على ترتيبات دولية «محمد بن زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ناقش مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو في اجتماعه الدوري، أول من أمس، بمقر الاتحاد في أبوظبي، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، ترتيبات تنظيم بطولة كأس محمد بن زايد الدولية المفتوحة للجودو التي تقام يومي 6 و7 مارس المقبل بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.

والتي تقرر أن تقام سنوياً، ضمن برنامج مسابقات الاتحاد، وسط مشاركة مفتوحة لكافة الراغبين في المشاركة من داخل الدولة أو خارجها، تجاوباً مع رغبات العديد من عشاق اللعبة، الذين أبدوا رغبة المشاركة، تقديراً وعرفاناً، لاهتمام ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقطاع الشباب والرياضة والتي رصدت لها الجوائز القيمة.

واطمأن المجلس على الترتيبات التي تمت، واعتمد اللائحة الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.كما تم اعتماد ميزانية المشاركات الخارجية للمنتخبات لمختلف الفئات والمراحل العمرية وذلك خلال الفترة المتبقية، مع تأكيد مجلس الإدارة على ضرورة بذل الجهد خلال تلك المشاركات الخارجية، وعكس الوجه المشرق للرياضة الإماراتية.