تسيتسيباس إلى نهائي "تنس دبي" للمرة الثانية على التوالي

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 6 عالميا تأهله إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، البالغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار للمرة الثانية على التوالي بعد أن خسر نهائي النسخة الماضية أمام السويسري روجيه فيدرر.

وضمن اللاعب اليوناني بطاقة العبور إلى المباراة النهائية عقب فوزه في نصف النهائي مساء اليوم، على البريطاني دانيال إيفانس المصنف 33 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و 6-3 في ساعة و22 دقيقة.

ويلتقي تسيتسيباس في النهائي غدا، الفائز في نصف النهائي الثاني الذي يجمع مساء اليوم، كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا وحامل لقب البطولة 4 مرات والفرنسي غاييل مونفيس المصنف 9 عالميا.

وفي منافسات الزوجي ضمن الثنائي المكون من الأسترالي جون بيرس وزميله النيوزيلندي ميكائيل فينيس تأهلهما على النهائي على حساب الثنائي المكون من النمساوي يورغن ميلزر و الفرنسي ادوارد روجيه بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و6-2.