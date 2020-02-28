حمدان بن راشد يعتمد إقامة سباق القفال 30 مايو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، يوم 30 مايو المقبل موعدا لإقامة النسخة 30 من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، جاء ذلك خلال استقبال راعي الحدث في قصر سموه بزعبيل، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسيف السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء إبراهيم الحداد، وراشد ثاني العايل، وعيسى محمد الحاج ناصر، إلى جانب محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، على التعرف إلى تحضيرات النادي للحدث ، ووجّه مجلس إدارة النادي بتوفير كل السبل لتسهيل مهمة النواخذة والملاك والبحارة المشاركين بالسباق، وسلامتهم داعياً إلى تقديم المبادرات والمقترحات التي تسهم في إظهار الكرنفال بأبهى صورة.

ودعا سموه إلى اختيار الموعد المناسب لإقامة السباق في ظروف تساعد المحامل والمشاركين على قطع المسافة التي تزيد على 50 ميلاً بحرياً دون صعاب.

وتمنى سموه التوفيق للنادي ومجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة للسباق في إنجاح الحدث، كما تمنى النجاح للنواخذة والملاك والبحارة.

ووجّه بن مسحار الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على إنجاح الحدث الكبير، مشيداً بأياديه البيضاء التي أسهمت بقوة في نشر مفهوم الرياضات البحرية التراثية.