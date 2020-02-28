إقبال كبير على «عالمية الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - وام

تشهد النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تنطلق 11 أبريل المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إقبالاً كبيراً من نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم على التسجيل للمشاركة في منافساتها التي تقام تحت شعار «أبوظبي الطريق إلى المجد»، ضمن فئات متنوعة من بينها الصغار والناشئين والباراجوجيتسو والأساتذة والمحترفون، وسيغلق باب التسجيل المبكر مطلع مارس، ولن تقبل أي مشاركات بعد الأول من أبريل.