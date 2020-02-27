نجوم "تنس دبي": شارابوفا ملهمــة العالم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تفاعل نجوم بطولة سوق دبي الحرة للتنس مع اعتزال النجمة الروسية ماريا شارابوفا وو صفوها باللاعبة الملهمة والاستثنائية التي ستظلّ خالدة في تاريخ الرياضة بفضل ما حققته من إنجازات كبيرة في عالم "الساحرة الصفراء".

وقال الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا: بصمة ماريا شارابوفا في الرياضة كانت رائعة، ليس في التنس النسائي فقط، بل في تنس الرجال أيضا، والتنس بشكل عامّ، إنها لاتزال اسم كبير في العالم وستستمرّ لأن علامتها التجارية تتجاوز حتى إنجازاتها في التنس، لديها شركات مختلفة مثل "شوغاربوفا"، إنها فتاة ذكية وانا أعرفها منذ سنوات طويلة.

وأضاف قائلا: تتحلى بعقلية البطل دائما، وهي لاعبة لا تستسلم، لقد أظهرت ذلك، خاصة في السنوات الخمس الماضية حين واجهت العديد من العقبات والصعوبات، لا سيما فيما يتعلق بإصابتها وكل ما كان عليها تحمله من أجل الحصول على فرصة أخرى للعب التنس، بالنسبة للاعب فاز بـ5 بطولات غراند سلام وكان المصنف الأول على العالم، هي أسطورة في الرياضة، ليس من السهل العودة من جديد، لمن شاربوافا فعلت ذلك عدة مرات في السنوات الخمس الماضية، أكنّ لها كل الاحترام والتقدير، وأتمنى لها المزيد من النجاح، أنا متأكد أنها تعر بارتياح كبير في الوقت الحالي ويجب أن تكون فخورة بما حققته.

وأثنى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالميا على ما قدمته النجمة الروسية للتنس العالمي وقال أن الكثيرين يحسدونها على المسيرة العظيمة التي حققتها، وأضاف: شاهدت لها العديد من المباريات عندما كنت صغيرا، أذكر فوزها بلقب بطولة ويمبلدون الذي فازت به في عمر 17 عاما، بالنسبة لي هي أفضل لاعبة تنس بعد سيرينا ويليامز، لقد حققت مسيرة عظيمة في عالم التنس مليئة بالانتصارات والإنجازات، وأضافت الكثير للرياضة.

و قال الروسي كارن خاشاروف المصنف 17 عالميا المشارك حاليا في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال: ماريا ألهمت ملايين الناس بشغفك باللعبة ونشكرك على ذلك، قدمت مثالا رائعا للجميع في نواح كثيرة، متواضعة وبطلة، وحققت مسيرة حافلة بالنجاحات.

وختم اللاعب الروسي تغريدته قائلا: "شكرا ماشا سنفتقدك كثيرا." وهذا الإسم الذي أطلقه خاشانوف على شارابوفا هو اسم البنت الصغيرة بطلة مسلسل رسوم متحركة تمّ عرضه لأول مرة عام 2009 في روسيا وحقق نجاحا كبيرا.

كما تفاعلت اللاعبة الواعدة الأمريكية أماندا أنيسيموفا (18 عاما) المصنفة 29 التي شاركت في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات الأسبوع الماضي مع اعتزال شارابوفا وكتبت تغريدة على حسابها في تويتر جاء فيها:" لقد ألهمت الملايين من الناس حول العالم، وصنعت تاريخا كبيرا في التنس، أنت رائعة وأتمنى لك النجاح.