انطلاق «أسبوع المرأة في الرياضة» 13 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، عن انطلاق فعاليات «أسبوع المرأة في الرياضة»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر القادم في أبوظبي، بمشاركة نساء ملهمات، ونخبة من أبرز الشخصيات الرياضية النسائية في الدولة والعالم.

وأشارت إلى أن الفعاليات التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، تحت شعار «معاً أقوى»، ستشهد انعقاد حدثين من أبرز الأحداث على خارطة الرياضة النسائية في المنطقة والعالم، هما النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، وجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة، إلى جانب العديد من الأنشطة والبرامج الرياضية والتعليمية التفاعلية المتاحة للجميع.

رؤية

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أن رؤية وحرص واهتمام «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بتمكين ودعم تطوير المرأة في المجال الرياضي وكافة المجالات، شكّل الركيزة الرئيسة لالتزام أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، منذ تأسيسها، بترجمة تلك الرؤية، ومواصلة العمل لخلق الفرص وصناعة الأبطال، وتحفيز وإلهام النساء حول العالم، لتحقيق النجاح، وشق طريق الإنجازات، والإيمان بقدراتهن على احتلال أعلى المراتب في عالم الرياضة.

ووجّهت سموها، الدعوة لكافة النساء وأفراد المجتمع، للمشاركة بفعالية في أنشطة وفعاليات «أسبوع المرأة في الرياضة»، خلال نوفمبر القادم، والتسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني www.WomenInSports.ae.