الريسي: الجوجيتسو مشروع وطن

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، بدعم وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس، للألعاب الرياضية كافة، وحرص سموه على متابعة كل التفاصيل الخاصة بتطوير الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، والتي كانت سببا في احتلال الصدارة على مستوى الناشئين والكبار في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، أمس.

وقال الريسي: في نادي بني ياس نحن محظوظون أيضا بدعم ومتابعة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، وكذلك سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية نائب رئيس النادي، ونؤكد أن متابعتهما لسير كل الأمور ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الرياضات كافة، ورياضة الجوجيتسو على وجه التحديد باعتبارها تحظى باهتمام ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما لها من تأثيرات إيجابية تسهم في بناء أجيال قوية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية، وهو الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن الجوجيتسو تجاوزت حاليا فكرة الرياضة، وأصبحت مشروعا للوطن وثقافة مجتمع.

شكر

وأضاف: أتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، على حضوره الحفل الختامي وتتويج الفائزين، ولاتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، والذي ينتهج أسلوبا مثاليا محترفا في تنظيم البطولات وفي التواصل مع الأندية، وكذلك في تطبيقه لأفضل برامج نشر وتطوير اللعبة بأعلى معايير الجودة.

وتابع الريسي: فريق عمل الجوجيتسو بالنادي اجتهد كثيرا في عمله على مدار العامين الأخيرين، من مدربين ولاعبين وإداريين، وهذا الإنجاز لم يأت من فراغ، خاصة أن هناك أندية كثيرة سبقتنا في تلك الرياضة، ولديها لاعبون كبار من أصحاب الخبرة، وبالتأكيد فإن المنافسات كانت قوية للغاية.