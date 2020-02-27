ثوب جديد لعالمية أبوظبي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

استعرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، بمقر الاتحاد، أمس، الترتيبات اللازمة لاستضافة الحدث العالمي، الذي ينطلق من 11 حتى 18 أبريل المقبل، على صالة مبادلة آرينا، وذلك خلال اجتماع موسع، بحضور عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي، المدير التنفيذي، ومحمد المرزوقي، مدير التسويق، وممثلي أبوظبي للخدمات الصحية، دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمجلس التنفيذي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووكالة أنباء الإمارات.

من جانبه، أوضح محمد الظاهري، أن اللجان العاملة تكثف من جهودها لاستضافة الحدث الأبرز والبطولة تقترن بالعاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن البطولة ستظهر بثوب جديد.

بدوره، أوضح فهد الشامسي أن إقامة البطولة للنسخة للنسخة 12 ستكون مختلفة للعام الجاري، والذي يتبلور في فكرة «أسبوع أبوظبي للجوجيتسو»، وقد استهدف به قطاعات ومؤسسات بالعمل مع الشركاء، وبهدف الرفع من جودة الحدث.