ديوكوفيتش فاكهة «تنس دبي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي-(دبي - البيان الرياضي)

استطاع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، أن يعيد الجماهير إلى بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، حيث حضر مباراتيه في الدور الأول أمام التونسي مالك الجزيري وفي الدور الثاني أمام الألماني فيليب كوليشرايبر حوالي 10 آلاف مشجع، ما يؤكد شعبيته المتزايدة في دبي خصوصاً بعد اعتلائه التصنيف العالمي.

وضمن ديوكوفيتش بطاقة العبور إلى ربع نهائي في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال البالغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار، بتغلبه مساء أمس، على الألماني فيليب كوليشرايبر المصنف 80 بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-1 في مباراة حضرها 5000 مشجع.

ويلتقي ديوكوفيتش حامل اللقب 4 مرات في ربع النهائي اليوم، الروسي كارن خاشانوف المصنف 17 عالمياً الذي تأهل بدوره على حساب الأسترالي دينيس نوفاك بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.

فوز

واكد ديوكوفيتش أن دخوله القوي في المباراة وتركيزه الذهني العالي مكناه من انتزاع الفوز رغم ما واجهه من صعوبات بسبب الرياح التي كانت تغير اتجاه الكرة باستمرار، مشيراً إلى أنه لم يكن من السهل الحصول على الإيقاع، وأضاف: فيليب خصم قوي، عليك أن تأخذ اللقاء معه على محمل الجد بغض النظر عن تصنيفه العالمي، أنه لاعب يتمتع بخبرة واسعة على الملعب، ولعب العديد من البطولات في حياته وخاض مباريات كبيرة، ويحب هذا النوع من التحدي، وسبق أن تغلب عليّ في أنديان ويلز قبل 12 شهراً، لذا كنت أعلم أنه حين وصولي إلى هذه المباراة يجب أن أكون قوياً وأحافظ على تركيزي، وأن أسمح له أن لديه فرصة للعودة في حال كنت في المقدمة.

خسارة

وكان نوفاك ديوكوفيتش قد ودع منافسات الزوجي في بطولة «سوق دبي الحرة»، عقب خسارته أمس برفقة الكراوتي مارين سيليتش أمام الثنائي المكون من الأمريكي راجيف رام والانجليزي جو ساليسبوري بواقع مجموعتين دون رد جاءت نتائجها (6-2 و6-2)..

وسبق لديوكوفيتش في نسخة 2013 المشاركة في منافسات الزوجي بجانب مشاركته في الفردي، إلا أنه خرج أيضاً من الدور الأول للبطولة، لتقتصر جهوده حينها على منافسات الفردي والتي قادته لاحقاً للفوز بلقبه الرابع في دبي، وهو الأمر ذاته الذي تكرر في النسخة الحالية بالوداع مبكراً من الزوجي مع بقاء تركيزه محصوراً على الفردي ضمن السعي لحصد لقب جديد.

لقاء

على جانب آخر، تمكن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 6 عالمياً من التأهل إلى ربع نهائي على حساب الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف 47، في لقاء واجه خلاله اللاعب اليوناني صعوبة كبيرة خاصة في المجموعة الأولى التي انتزعها بفضل شوط كسر التعادل 7-6 ثم فاز في المجموعة الثانية 6-4.

وفي سيناريو مختلف ومثير، احتاج دانيال ايفانس إلى ساعتين و48 دقيقة، للفوز على الفرنسي بيار هيربيرت، عقب مجموعة أولى انتهت لصالح البريطاني بواقع (7-5)، ثم عادل الفرنسي بالفوز بالمجموعة الثانية (6-3)، لتدخل المباراة في مجموعة فاصلة بلغت ذروتها في شوط كسر التعادل الذي فاز به البريطاني دانيال (9-7) للظفر بالمجموعة الثالثة (7-6) والفوز بالمباراة.

اللجنة المنظمة تحتفي باللاعبين

أقامت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، مساء أمس، حفلاً ترحيبياً لنجوم التنس المشاركين في الدورة السنوية الـ 28 لدولية دبي للتنس.

حضر الحفل كبار لاعبي التنس، بمن فيهم نوفاك ديوكوفيتش، ستيفانوس تسيتسيباس، كارين خاتشانوف وغيرهم، إضافة إلى عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة ورعاة الحدث.

تضمن برنامج الحفل، فقرات ترفيهية مسلية، شارك فيها جيمس هارينغتون، ومارينا أرغفيلياني من «مايند تو مايند»، وفرقة بيج آيديا الفنية، والمغنية إيفي غريس، التي وصلت إلى نهائي برنامج إكس فاكتور الشهير.

الروسي روبليف يتخطى الصربي كراينوفيتش

ضرب الروسي أندري روبليف المصنف 14 عالمياً موعداً لحساب الدور ربع النهائي مع البريطاني دانيال إيفانس، عقب تخطيهما أمس وبنجاح على التوالي المصنف 33 على العالم الصربي فيليب كراينوفيتش بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-0)، وعلى المصنف 78 الفرنسي بيار هيربيرت بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة 7-5 و3-6 و7-6 واحتاج روبليف لساعة واحدة و43 دقيقة لضمان تأهله على كراينوفيتش.