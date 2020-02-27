منصور بن محمد يتوّج غرونويغن بطلاً للمرحلة الرابعة لطواف الإمارات

المصدر: دبي - عدنان الغربي-دبي - البيان الرياضي

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الهولندي ديلان غرونويغن، دراج فريق جومبو فيسما، بطلاً للمرحلة الرابعة «بنك الإمارات دبي الوطني»، لطواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 136 دراجاً عالمياً، يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كلم.

وقطع الدراج الهولندي مسافة السباق الممتدة لمسافة 173 كم، في زمن قدره 4:16:13 ساعات، فيما حل الكولمبي فرناندو غافيريا، دراج فريق الإمارات، في المركز الثاني، والألماني باسكال أكرمان من فريق بورا، في المركز الثالث.

وتوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، البريطاني آدم ياتس، دراج فريق ميتشلتون سكوت الأسترالي، الذي احتفظ بالقميص الأحمر، لمتصدر السباق، برعاية طيران الإمارات، وتصدر ياتس هذا الترتيب، بزمن قدره 16:46:15 ساعة، والأسترالي إيوان كاليب، الذي احتفظ بالقميص الأخضر، لمتصدر السباق بالنقاط، برعاية مبادلة، بعدما تصدر الترتيب بـ 43 نقطة، كما توج سموه، الصربي فيليكو ستونيتش، من فريق فيني زابيو الإيطالي، بالقميص الأسود، المخصص للسرعة، برعاية طيران أبوظبي، والذي واصل تصدره للترتيب بـ 42 نقطة، وتادي بوغاتشار بالقميص الأبيض، المخصص للمتصدر تحت 25 سنة، برعاية نخيل، بتصدره الترتيب 16:47:22 ساعة.

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وبنهاية المرحلة الرابعة، حافظ آدم ياتس على صدارة طواف الإمارات، بزمن قدره 16:46:15 ساعة، وتادي بوغاتشار في المركز الثاني، بفارق دقيقة و7 ثوانٍ، وألكسي لوتشنكو في المركز الثالث، بفارق دقيقة و35 ثانية، فيما حافظ فريق الإمارات على صدارة الترتيب العام للفرق.

وحضر مراسم التتويج عند خط النهاية، في منطقة سيتي ووك، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وممثلي الشركات الراعية.

وانطلقت المرحلة الرابعة، من حديقة زعبيل، وشمل مسارها، المرور عبر العديد من المعالم المشهورة، مثل حديقة مشرف وموتور سيتي وبرج خليفة وميدان ودبي مول، وصولاً إلى منطقة سيتي ووك.

وبلغ معدل سرعة السباق 40,51 كم في الساعة، وتجاوزت 60 كم في بعض المسارات، كما تراجعت أحياناً دون الـ 30 بسبب سرعة الرياح المعاكسة.

ويعود الطواف مرة أخرى إلى قمة جبل حفيت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة «العين»، الممتدة لمسافة 162 كم، ويمر مسارها عبر العديد من المعالم، مثل حديقة العين للحيوانات، القطارة، هيلي، وواحة العين، إلى أن يصل السباق إلى المبزرة الخضراء، حيث يبدأ بصعود جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات.

فروم ينفي الاعتزال نهاية 2020

نفى البريطاني كريس فروم، عضو فريق أينوس، اعتزاله رياضة الدراجات الهوائية، بنهاية عقده مع فريقه نهاية العام الجاري، رغم سلسلة الإصابات التي تعرض لها، آخرها يونيو الماضي، والتي خلفت له كسراً في الفخذ، أبعدته عن السباقات لمدة 8 أشهر.

وفرض فروم نفسه كأقوى الدراجين المتخصصين في الطوافات الكبرى، وأكثر الدراجين أصحاب الإنجازات في التاريخ.

وأوضح في تصريحات صحافية، قبل انطلاقة المرحلة الرابعة، أمس، أن عقده ينتهي بنهاية 2020، لكنه استبعد تفكيره في الاعتزال في الوقت الحالي، وقال: لا أفكر في هذا الأمر، مهما حدث أو سيحدث في المستقبل، بلا شك سأستمرّ. (دبي - البيان الرياضي)

عارف العواني: مكاسب عديدة للسباق

أكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، أن المكاسب التي يحققها الحدث العالمي الكبير لا تعد ولا تحصى، كونه يجمع أبطال العالم على ارض الإمارات، والمكاسب على مستوى الإشادة العالمية من جميع المشاركين، بالإضافة إلى الترويج للمعالم السياحية في الدولة، وهناك تفاعل كبير مع الطواف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: ما وصلنا إليه يمثل مسؤولية كبيرة في مواصلة الجهد لتحقيق الأفضل، كما أنه يكشف مدى التعاون الكبير بين المجالس الرياضية والدوائر الحكومية ولعل المرحلة الثالثة أمس الأول، والتي اتجهت من دبي إلى العين كانت تأكيد على التنسيق التام مع جميع الجهات في دبي والعين.

وأوضح أن الطواف على المستوى الفني يأتي بالجديد مع كل مرحلة، بالإضافة إلى ظهور نجوم جدد على منصات التتويج وهو ما يشعل المنافسة في المراحل المتبقية، والطواف يتجه اليوم إلى العين وهي محطة مهمة للغاية قبل أن يتجول في ربوع أبوظبي، ونتوقع مزيداً من الإثارة بين جميع المشاركين ونطمح في الوصول إلى خط النهاية في اليوم السابع بمكاسب جديدة.

اليبهوني: فريق الإمارات منافس قوي في كل مرحلة

أعرب مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية رئيس فريق الإمارات، عن سعادته بالظهور الجديد للفريق في الطواف، موضحاً أن تصدر الترتيب العام للطواف يؤكد أن الفريق يعمل بشكل جماعي، قائلاً: حصلنا على وصافة المرحلة الثالثة والقميص الأبيض، عن طريق الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار، وكنا نطمح في الحصول على المركز الأول في هذه المرحلة، إلا أن درجة الحرارة كانت عالية، ولم تساعد الدراج.

ووجّه اليبهوني الشكر إلى اللجنة المنظمة العليا للطواف، وقال: «طواف الإمارات بات قبلة للأبطال والنجوم العالميين، وبالإضافة إلى أن توقيت الطواف مميز وله مكاسب كثيرة على المستوى الفني والسياحي والتنظيمي، خاصة أنه يطوف إمارات الدولة ويكشف عن المعالم السياحية التي يتابعها العالم».

وأضاف: «نفخر بوجود طواف بهذا الحجم يمثل الإمارات، وكان دمج طوافي أبوظبي ودبي تأكيد على قوة طواف الإمارات، ويكفي أن عدداً كبيراً من الدراجين الذين يشاركون في الطواف سبق لهم المشاركة في طوافي أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أن النسخة الثانية جذبت نجوماً جدداً، وهو ما يمثل رواجاً كبيراً للطواف في السنوات المقبلة».