3 بطولات بحرية بكورنيش الخان

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أنهى نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كل التحضيرات والترتيبات الخاصة، بتنظيم ثلاثة سباقات رسمية مهمة، ذات طابع جماهيري بكورنيش بحر الخان، يومي الجمعة والسبت المقبلين، الأول استضافة الجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4، والثاني الجولة الثانية من بطولة الإمارات للفلاي بورد، ثم بطولة القوارب اللاسلكية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الرياضات البحرية، يتوقع مشاركة واسعة من قبل المشاركين المحليين والدوليين المقيمين في الدولة والقادمين من خارجها في البطولات الثلاث.