قادة الرياضة في أمسية الوفاء لـ«الفردان»

المصدر: الشارقة- العوضي النمر

أشاد الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بالجهود الكبيرة التي بذلها القطب الرياضي أحمد الفردان، طول سنوات عمله في مختلف المناصب، ما كان له الأثر الكبير في الارتقاء بالمنظومة الرياضية، وتمنى له التوفيق وتمام الشفاء خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال حفل استقبال وتكريم الفردان، بمناسبة عودته من رحلة العلاج، والذي أقيم أمس الأول، في قاعة الدانة بالشارقة، والذي تميز بحضور كبار القادة الرياضيين، في لمسة وفاء لأحد رموز الزمن الجميل، وشهد الأمسية، الشيخ عصام بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وحظي الحفل الذي أشرف عليه مجلس الشارقة الرياضي، بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وعدد كبير من القيادات الرياضية في الدولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين.

وفاء

وحرص الجميع على الحضور، للاحتفاء بالعودة الحميدة لأحد رموز الرياضة، وفاء وتقديراً لتاريخه الطويل في خدمة الرياضة بالإمارة الباسمة بشكل عام، والقطاع الرياضي بشكل خاص، وأحد الكوادر المتميزة، وأبدى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، سعادته وسعادة كل القطاع الرياضي بالدولة والإمارة، بهذا الحفل، وعودة أحمد الفردان بسلامة الله، حيث يعد واحداً من رموز الرياضة الذين تعتز بهم الإمارة، لذلك، يأتي هذا الاحتفاء لمكانته في الوسط الرياضي.

شكر

وبدوره، تقدم أحمد الفردان، بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاهتمام الكبير به، والسؤال الدائم عنه، والشكر أيضاً موصول لسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، على رعايته وحضوره للحفل، كما وجّه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وإلى جميع من حضر في الحفل الذي أثلج صدره، وجعله يفتخر بأنه أحد أبناء القطاع الرياضي، والذي خلق له علاقات ممتدة مع الجميع، سواء على مستوى الأندية والإداريين والإعلاميين، وأضاف: يعتبر هذا اللقاء، بمثابة تكريم أفتخر وأعتز به في تجمع رياضي افتقدته من فترة طويلة، كان بمثابة ملتقى للقياديين والرياضيين، ومن هنا، أشكر الجميع، وأوضح أن الأطباء أبلغوه قبل الاحتفال، بأن حالته الصحية تتطور بشكل إيجابي بنسبة 70%، لكنه بعد هذا الاحتفال الجميل، شعر أن التطور في حالته زاد إلى 90%، بفضل الله، ومن هذا الحب الكبير من الجميع.