6 أندية تجمّد علاقتها مع اتحاد الشطرنج

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قررت أندية الشطرنج في أبوظبي ودبي وعجمان والعين ورأس الخيمة ونادي دبي لأصحاب الهمم تجميد علاقتها باتحاد الإمارات للشطرنج، وعدم تفعيل مشاركتها في الأحداث التي ينظمها أو التعامل معه كجهة رسمية، إلى حين تصحيح الصورة وتعديل الوضع القانوني للاتحاد، وذلك حسب بيان أصدرته هذه الأندية اليوم، وكشفت الأندية الـ6 عن إصابتها بالإحباط بسبب ما وصلت إليه وضعية اللعبة بعد استقالة 6 أعضاء من بين 8 يشكلون مجلس إدارته وتوقف النشاط بشكل كامل، وأكدت الأندية في بيانها المشترك أن شرارة المشكلة انطلقت، في نوفمبر 2019، ومستمرة حتى الآن، وبرغم تعدد الشكاوى للجهات الإدارية المشرفة على الرياضة بالدولة لم يتم اتخاذ أي إجراء أو التحقيق في الأمر، كما جاء في البيان: «ما زال رئيس الاتحاد ومسؤولة الشطرنج النسائي هما العضوين الوحيدين المتمسكين بمواقعهما في انفصال تام على الواقع واللوائح في استخفاف بالقواعد والأصول الرياضية، مما دفع الأندية إلى المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من الرئيس، استناداً إلى اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية».

ذكر بيان الأندية الـ6 أن رئيس الاتحاد استفزها من خلال أحد البرامج الرياضية بإصراره وعناده على إدارة الاتحاد دون مجلس إدارة، وكذلك تأكيده ضم (5) أندية شطرنجية كأعضاء عاملين في الجمعية العمومية للاتحاد، وهو إجراء مخالف للائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، وأعلنت الأندية الـ6 في بيانها عن استعدادها لتصعيد الموقف للجهات الأعلى بالدولة بعد تقاعس الجهات الإدارية المنوط بها النظر في شكوى الأندية طبقاُ للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في المادة (4)، وستقوم الأندية بمتابعة العمل على تصحيح وضعية الشطرنج الحالية حتى يتم حسم الموقف داخل الدولة، قبل أن تتوجه الأندية للجهات القارية والدولية في هذا الشأن.