منصور بن محمد يتوّج غرونويغن بطل للمرحلة الرابعة لطواف الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الهولندي ديلان غرونويغن دراج فريق جومبو فيسما بطلا للمرحلة الرابعة "بنك الإمارات دبي الوطني" لطواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 136 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كلم.

وقطع الدراج الهولندي مسافة السباق الممتدة لمسافة 173 كم في زمن قدره 4:16:13 ساعات، فيما حل الكولمبي فرناندو غافيريا دراج فريق الإمارات في المركز الثاني والألماني باسكال اكرمان من فريق بورا في المركز الثالث.

و توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ، البريطاني آدم ياتس دراج فريق ميتشلتون سكوت الأسترالي الذي احتفظ بالقميص الأحمر لمتصدر السباق برعاية طيران الإمارات، وتصدر ياتس هذا الترتيب بزمن قدره 16:46:15 ساعة و الأسترالي ايوان كاليب الذي احتفظ بالقميص الأخضر لمتصدر السباق بالنقاط برعاية مبادلة بعدما تصدر الترتيب بـ43 نقطة، كما توج سموه الصربي فيليكو ستونيتش من فريق فيني زابيو الإيطالي بالقميص الأسود المخصص للسرعة برعاية طيران أبوظبي والذي واصل تصدره للترتيب بـ42 نقطة، و تادي بوغاتشار بالقميص الأبيض المخصص للمتصدر تحت 25 سنة برعاية نخيل، بتصدره الترتيب 16:47:22 ساعة.

وبنهاية المرحلة الرابعة، حافظ آدم ياتس على صدارة طواف الإمارات بزمن قدره 16:46:15 ساعة وتادي بوغاتشار في المركز الثاني بفارق دقيقة و7 ثوان و ألكسي لوتشنكو في المركز الثالث بفارق دقيقة و35 ثانية، فيما حافظ فريق الإمارات على صدارة الترتيب العام للفرق.

وحضر مراسم التتويج عند خط النهاية في منطقة سيتي ووك، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، وعارف العواني امين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وممثلي الشركات الراعية.

وانطلقت المرحلة الرابعة، من من حديقة زعبيل، وشمل مسارها المرور عبر العديد من المعالم المشهورة مثل حديقة مشرف وموتور سيتي وبرج خليفة وميدان ودبي مول وصولا إلى منطقة سيتي ووك .

وبلغ معدل سرعة السباق 40,51 كم في الساعة وتجاوزت 60 كم في بعض المسارات كما تراجعت أحيانا دون الـ30 بسبب سرعة الرياح المعاكسة.

ويعود الطواف مرة أخرى إلى قمة جبل حفيت ضمن منافسات المرحلة الخامسة "العين" الممتدة لمسافة 162كم، ويمر مسارها عبر العديد من المعالم مثل حديقة العين للحيوانات، القطارة، هيلي، وواحة العين إلى أن يصل السباق إلى المبزرة الخضراء حيث يبدأ بصعود جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات حتى يصل إلى خط النهاية على القمة.