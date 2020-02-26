6 أندية شطرنجية تجمد علاقتها مع اتحاد اللعبة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قررت أندية الشطرنج في أبوظبي و دبي و عجمان و العين ورأس الخيمة ونادي دبي لأصحاب الهمم تجميد علاقتها بإتحاد الامارات للشطرنج وعدم تفعيل مشاركتها في الاحداث التي ينظمها أو التعامل معه كجهة رسمية لحين تصحيح الصورة وتعديل الوضع القانوني للاتحاد وذلك حسب بيان أصدرته هذه الأندية اليوم.

وكشفت الأندية الستة عن إصابتها بالإحباط بسبب ما وصلت إليه وضعية اللعبة بعد استقالة 6 أعضاء من بين 8 يشكلون مجلس إدارته وتوقف النشاط بشكل كامل.

وأكدت الأندية في بيانها المشترك أن شرارة المشكلة انطلقت في نوفمبر 2019 ومستمرة حتى الآن ورغم تعدد الشكاوى للجهات الإدارية المشرفة على الرياضة بالدولة لم يتم اتخاذ أي إجراء أو التحقيق في الأمر، كما جاء في البيان :"مازال رئيس الاتحاد ومسؤولة الشطرنج النسائي هما العضوان الوحيدان المتمسكان بمواقعهما في انفصال تام على الواقع واللوائح في استخفاف بالقواعد والأصول الرياضية مما دفع الأندية للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من الرئيس استنادا إلى اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية."

وذكر بيان الأندية الـ6 أن رئيس الاتحاد استفزها من خلال أحد البرامج الرياضية بأصراره وعناده على إدارة الاتحاد دون مجلس إدارة وكذلك تأكيده على ضم (5) أندية شطرنجية كأعضاء عاملين في الجمعية العمومية للاتحاد وهو إجراء مخالف للائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية.

وأعلنت الأندية الـ6 في بيانها عن استعدادها لتصعيد الموقف للجهات الأعلى بالدولة بعد تقاعس الجهات الإدارية المنوط بها النظر في شكوى الأندية طبقاُ للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في المادة (4) وستقوم الأندية بمتابعة العمل على تصحيح وضعية الشطرنج الحالية حتى يتم حسم الموقف داخل الدولة قبل أن تتوجه الأندية للجهات القارية والدولية في هذا الشأن.