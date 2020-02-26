ذياب بن محمد بن زايد يتوج بني ياس بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

توج سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الفرق أصحاب المراكز الأولى بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، أمس على الصالة المفتوحة بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية.

وحصل بني ياس على المركز الأول لفئتي تحت وفوق 18 عاماً، بينما فاز العين بالمركز الثاني تحت 18عاماً، كما فاز الوحدة بالمركز الثاني فوق 18 عاماً، وحصل الوحدة على المركز الثالث تحت 18 عاماً، والعين على الترتيب الثالث فوق 18 عاماً.

من جانبه تقدم اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، للإنجاز الذي حققه فريقا بني ياس للناشئين والكبار والفوز بأغلى الكؤوس، ومؤكداً على أن هذا الإنجاز دافع للأفضل، مثمناً جهد اللاعبين والجهاز الفني والإداري طيلة الموسم.

وأشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، «مسؤول الأندية»، بالأداء القوي الذي قدمته أندية الدولة طيلة مراحل مسابقة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، واصفاً المستويات المميزة التي قدمتها الأندية بأنها نتاج لأهمية «أغلى الكؤوس».

وأشاد البطران بالمستويات التي قدمها لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس، والذي كلل جهدهم طيلة مراحل البطولة بالنجاح، ولا شك أن هذه الأندية عكست احترافية في التعامل مع مراحل البطولة والتي لا تعترف إلا بالأكثر جاهزية وطموحاً للوصول إلى النهائي، ومثمناً العطاء والمشاركة التي قدمتها باقي الأندية والتي عززت من التنافس وأثرت مراحل البطولة، وفي نهاية السباق تذهب الكأس لمن يستحق، وحظ أوفر لكل المشاركين.

وأشار عضو مجلس الإدارة على أن اتحاد الجوجيتسو فضل إقامة الجولة النهائية للكأس في مجمع التنس، بدلاً من صالة مبادلة آرينا، وذلك بغرض إضفاء المزيد من الاستمتاع بالنزالات بين اللاعبين، والجماهير.