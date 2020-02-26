ريد يتصدر السباق إلى غولف دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتلى الأمريكي باتريك ريد، صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» ضمن الجولة الأوروبية للغولف هذا الموسم، مع فوزه أول من أمس بلقب بطولة المكسيك العالمية، ليحصد 1500 نقطة وضعته في المركز الأول، في القائمة الحصرية التي تضم أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم، من أجل قطع بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعد البطولة الختامية للجولة الأوروبية، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتقام سنوياً على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.