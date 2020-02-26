بطولة فزاع للغوص الحر 5 مارس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن بدء التدريبات التمهيدية استعداداً للنسخة الـ14من بطولة فزاع للغوص الحر (الحياري)، يوم الأحد المقبل، في مجمع حمدان الرياضي بدبي، وستستمر التدريبات مدة أربعة أيام متتالية إلى حين انطلاق البطولة الرئيسة التي ستقام على مدار ثلاثة أيام، من يوم 5 مارس المقبل، وقالت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن بطولات فزاع هذا الموسم تحصد ثمار سنوات طويلة من الجد والاجتهاد، وتملأ فراغات كثيرة على كافة الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، وبعناصرها المرتبطة بالتراث الثقافي للدولة، أصبحت لها بصمة واضحة واليوم تخرج أبطالاً احترفوا أنماط البطولات المتخصصة.