«غرب آسيا لرفع الأثقال» في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، في صالة المزهر الرياضية بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي ينظمها اتحاد رفع الأثقال الإماراتي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتشهد مشاركة 150 لاعباً ولاعبةً من الكبار والشباب والناشئين من 15 دولة وبينهم عناصر منتخبنا الوطني، وأعلن اتحاد رفع الأثقال اكتمال جميع التحضيرات الخاصة بانطلاقة البطولة بوصول الفرق المشاركة واللجان الفنية والتحكيمية بعد مرحلة من التحضيرات المكثفة في الفترة الماضية لعكس الصورة المشرفة عن الدولة في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية المختلفة، حيث تتألف اللجنة العليا المنظمة للبطولة من سلطان بن مجرن رئيساً وعبدالله الزعابي نائباً للرئيس وفيصل الحمادي مديراً للبطولة وجاسم العوضي عضواً وخلود عبيد مسؤولة التنسيق والمتابعة والإعلام وعلي عبدالله مسؤولاً عن اللجنة الفنية.

التأهل للأولمبياد

وأكد فيصل الحمادي أهمية البطولة لكونها مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 وتمثل مرحلة جديدة من التحدي أمام لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني الذي كانوا في المستوى المطلوب من التوقعات في الفترة الماضية بالمنافسة على النتائج الإيجابية التي وضعتهم في المقدمة ومنحتهم فرصة الوصول إلى الواقع المشرف الذي يؤكد تطور اللعبة، وأوضح الحمادي مشاركة المغرب وأوزبكستان من خارج منظومة غرب آسيا للمنافسة على النتائج التي تمهد الطريق للوصول إلى الأولمبياد المقبل، ما يعزز الإثارة المتوقعة في المنافسات المختلفة، بدورها توقعت خلود عبيد ارتفاع المستوى الفني للمشاركين في البطولة وسط أجواء التحدي التي تعكس قيم هذه البطولة التي تمثل امتداداً للبطولات السابقة على مستوى المنطقة والقارة، وأشادت خلود بالتجاوب اللافت من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني مع توجيهات الجهاز الفني المؤلف من المدرب رضا البطوطي والمدربة هبة عبدالرحيم وذلك على نحو يجسد الرغبة القوية في مواجهة التحدي الذي ينتظرهم في البطولة.