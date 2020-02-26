ديوكوفيتش يلهم الأطفال قبل لقاء كوليشرايبر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شارك الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في حصة تدريب للاعبين الصغار المنتسبين لعدد من الأكاديميات الخاصة في دبي وبعض الأطفال من أصحاب الهمم الذين قضوا أوقاتاً ممتعة في اللعب معه، كما استغل الأطفال فرصة تواجد النجم العالمي لطرح بعض الأسئلة عليه حول المكان المفضل بالنسبة له في دبي، ولماذا اختار رياضة التنس من بين الرياضات الأخرى؟ وأجاب ديوكوفيتش قائلاً: لأني أحببت التنس، ولايزال لدي الكثير من الحب للعبة. وأوضح المصنف الأول عالمياً الذي يشارك حالياً في بطولة سوق دبي الحرة للتنس أن ابتسامة الأطفال واستمتاعهم بلعب التنس، يعيده إلى طفولته عندما كنت في مثل هذا العمر.

كما قام نجم التنس بالكشف للأطفال في نهاية لقائهم به عن كأس بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي تأخذ من قارب الداو شكلاً لها، موجهاً الشكر للجنة المنظمة على إتاحة الفرصة له للالتقاء بالأطفال واستعادة ذكرياته الجميلة معهم.

وبعيداً عن أجواء المرح التي قضاها مع الأطفال، أكد ديوكوفيتش عزمه للسير قدماً نحو تحقيق لقبه الخامس في بطولة دبي لتنس الرجال، خصوصاً أنه سيواجه اليوم الألماني فليب كوليشرايبر المصنف 81 على العالم، في مباراة وصفها الصربي برد الاعتبار، بعد أن انتهى اللقاء الأخير الذي جمع اللاعبين الصيف الماضي في بطولة انديانا ويلز والتي خسرها نوفاك بواقع مجموعتين دون رد «4-6 و4-6».

وقال ديوكوفيتش في تصريحات صحافية: «اعتلاء التصنيف العالمي لا يعني عدم الحرص على بذل مجهودات إضافية للفوز بلقب البطولة، أدرك جيداً أنه عليّ الحذر مما يخبئه الألماني كوليشرايبر».

وأضاف: «رغم الزخم الذي منحني إياه لقب بطولة استراليا المفتوحة، إلا أنني حريص على التركيز الذهني والتحضير البدني، وهو ما أكدته خلال لقائي أمام التونسي مالك الجزيري، وهو الأمر ذاته الذي أحرص على الدخول به في لقاء الألماني كوليشرايبر، متسلحاً برغبتي في حصد لقبي الخامس في هذه البطولة».

وعن اصطحاب ابنه إلى مدرجات بطولة دبي، قال ديوكوفيتش: «كنت حريصاً على اصطحابه إلى هنا، ليرى السبب الحقيقي وراء غياب أبيه المستمر، إذ بدأ ستيفانو البالغ من العمر خمس سنوات ونصف إدراك أسباب غياب والده، خصوصاً أن حضوره لمباراتي أمام التونسي مالك الجزيري منحني مزيداً من الحافز لجعل الابن يرى ماذا يقدم والده».

التخلص من العقدة

من جهة أخرى تخلص الفرنسي بينوار بيير المصنف 21 عالمياً أخيراً من العقدة التي رافقته منذ خريف عام 2016 جراء الخسارة المستمرة في المواجهات التي جمعته سابقاً أمام الكرواتي مارين سيليتش، بعد أن نجح بيير أمس في الفوز على سيليتش بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة (4-6 و7-5 و7-6)، في المباراة التي جمعتهما في ختام الدور الأول، في المباراة التي أقيمت على الاستاد الرئيس في منطقة القرهود.

واحتاج بيير إلى ساعتين و36 دقيقة لتحقيق الفوز، والتخلص من العقدة التي رافقته على مدار أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن خسر المواجهات الأربع السابقة التي جمعته مع الكرواتي سيليتش منذ لقائهما الأول في أكتوبر من عام 2016 في ربع نهائي بطولة اليابان المفتوحة، وكان آخرها في الدور 32 من بطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي حين فاز مارين بواقع ثلاث مجموعات لمجموعتين (6-2 و6-7 و3-6 و6-3 و7-6).

وضرب الفرنسي بيير موعداً في الثانية ظهر اليوم مع مواطنه ريتشارد غاسكي المصنف 56 عالمياً في افتتاح الدور الـ16 للبطولة، وذلك بعد أن ضمن غاسكي بلوغه هذا الدور بفوزه أول من أمس في افتتاح الدور الأول على الجنوب أفريقي للويد هاريس المصنف 93 على العالم بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و7-5).