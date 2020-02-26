171 فريقاً تتنافس في «الألعاب الحكومية 2020»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وسط تفاعل كبير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أكّد 171 فريقاً مشاركتهم في الدورة الثالثة من «الألعاب الحكومية 2020»، التي تقام برعاية ومشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الفترة من 18 إلى 21 مارس المقبل، وتتفرّد الدورة المرتقبة، والتي تحمل شعار «فريق واحد... هدف واحد»، بالتجدّد والإبداع والابتكار لتقديم كل ما يرقى إلى مستوى تطلعات الجمهور، الذي يترقّب أداءً متفوقاً للفرق المشاركة، حيث تعود هذه النسخة من البطولة بحلة جديدة بإضافة تحدٍّ جديد تتنافس خلاله المدن العالمية على لقب الألعاب الحكومية العالمية، فيما تتنافس الجهات الحكومية بالدولة على لقب الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وأعلنت اللجنة المنظمة للألعاب، استعداداتها لاستضافة سلسلة من المنافسات في تخطي الحواجز، إلى جانب التحديات البدنية والذهنية التي تهدف إلى تجديد النشاط وتعزيز روح الفريق بين أوساط الكوادر الحكومية وأفراد المجتمع بشكل عام، وأكدت نخبة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التزامها تلبية دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للمشاركة في تحديات من شأنها رفع مستوى البطولة لمستويات لا مثيل لها.

تحدي المدن

وفي ظل الزخم الكبير الذي أحدثته الألعاب الحكومية، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق بإطلاق «تحدي المدن» بهدف الارتقاء بالبطولة نحو آفاق أرحب تشترك من خلاله المدن العالمية في نشر رسالة وأهداف الألعاب الحكومية والرامية إلى تحفيز فرق العمل على التحلي بروح الفريق الواحد وتعزيز العمل الجماعي والعزيمة والإصرار على تذليل العقبات وتحقيق الإنجازات التي تليق بالمكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص على الساحة الدولية، وتأكيداً على التفاعل العالمي الكبير مع «الألعاب الحكومية 2020» اتسع نطاق مشاركة المدن من حول العالم، وقفز عدد الدول المشاركة من 12 دولة في الدورات السابقة إلى 26 دولة مشاركة هذا العام، وأعلنت 36 مدينة مشاركتها في البطولة هذا العام، وبينها عدة مدن عربية وخليجية.