آدم ياتس بطل المرحلة الثالثة لطواف الإمارات

المصدر: دبي - عدنان الغربي-دبي - البيان الرياضي

تمكن البريطاني آدم ياتس دراج فريق ميتشلتون سكوت الأسترالي من تحقيق لقب المرحلة الثالثة (المرموم – جبل حفيت) لطواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كلم.

وقطع آدم ياتس مسافة السباق الممتدة 184 كم في زمن قدره 4:42:33 ساعات، متقدماً بدقيقة و3 ثوان على صاحب المركز الثاني، السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات، وبفارق دقيقة و33 ثانية عن الكازاخي الكسي لوتشنكو من فريق أستانا في المركز الثالث.

وتوج آدم ياتس بالقميص الأحمر لمتصدر السباق الذي ترعاه طيران الإمارات، واحتفظ الأسترالي ايوان كاليب بالقميص الأخضر لمتصدر السباق بالنقاط برعاية مبادلة بعدما تصدر الترتيب بـ36 نقطة، فيما احتفظ الصربي فيليكو ستونيتش من فريق فيني زابيو الإيطالي بالقميص الأسود المخصص للسرعة برعاية طيران أبوظبي وحصل تادي بوغاتشار على القميص الأبيض المخصص للمتصدر تحت 25 سنة برعاية نخيل، بتصدره الترتيب بـ12:31:09 ساعة وبفارق 33 ثانية عن الفرنسي ديفيد غودو.

صدارة

وبنهاية المرحلة الثالثة، تصدر آدم ياتس طواف الإمارات بزمن قدره 12:30:02 ساعة وجاء تادي بوغاتشار في المركز الثاني بفارق دقيقة و7 ثوان وألكسي لوتشنكو في المركز الثالث بفارق دقيقة و35 ثانية.

وعلى صعيد الفرق، حافظ فريق الإمارات على صدارة الترتيب العام بفضل الأداء القوي لدراجيه بوغاتشار والكولمبي فرناندو غافيريا وماكسيمليانو ريتشيزي ودييغو اوليسي وديفيد فورمولو وايريك بوستروم.

وحضر مراسم التتويج عند خط النهاية على قمة جبل حفيت، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية وإسماعيل علي عبدالله المدير التنفيذي لستراتا وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي وخالد حسن ممثل طيران الإمارات، وهاشم الهاشمي ممثل طيران أبوظبي، ومحمد القاسم ممثل نخيل والعقيد مبارك السبوسي مدير مديرية شرطة العين والمهندس علي خليفة القمزي مدير بلدية العين بالإنابة، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للطواف وممثلي الهيئات والشركات الراعية.

انطلاقة

وانطلقت المرحلة الثالثة، من منطقة القدرة وسط صحراء دبي الجميلة على طرق طويلة مستقيمة مروراً عبر العديد من معالم مدينة العين مثل قصر المويجعي وقلعة الجاهلي.

وبلغ معدل سرعة السباق 39 كم في الساعة ووصل حتى 50 كم في المسارات المنبسطة، ما تسبب في بعض حوادث السقوط البسيطة أثناء عملية التسكير.

ويدخل الطواف اليوم المرحلة الرابعة «بنك الإمارات دبي الوطني» والممتدة لمسافة 173 كم من حديقة زعبيل، ويشمل مسارها المرور عبر العديد من المعالم المشهورة مثل حديقة مشرف وموتور سيتي وصولاً إلى منطقة سيتي ووك، وتعد هذه المرحلة بمثابة جولة سياحية في ربوع دانة الدنيا حيث تطوف معالم دبي السياحية من الداخل، وستكون الانطلاقة من حديقة زعبيل وهو ما يعني أن الانطلاقة ستكون على مقربة من البرواز أشهر المعالم الحديثة في دبي، ويطوف أيضا عدداً من المعالم في اتجاه حديقة مشرف التي تعد قبلة للزائرين، وموتور سيتي ثم التحول مجدداً إلى خط النهاية في سيتي ووك، المعروفة والقريبة من برج خليفة أعلى برج في العالم، ودبي مول قبل أن يصل السباق إلى المحطة الأخيرة في سيتي ووك.

كافنديتش يخدع الرياح

يستخدم البريطاني مارك كافنديتش دراجة هوائية من نوع «رياكتو» مزودة بمكابح قرصية ومصممة من أجل خداع الرياح حسب نظرية أطلقها كافنديتش ومجموعة من الدراجين المحترفين، يذكر أن أغلب الفرق المحترفة تفضل الاعتماد على الفرامل القرصية من نوع «دورا آيس تيك فريزا» وعجلات أنبوبية من نوع «كونتيننتال برو» مثل فرق لوتو سودال وموفيستار والبحرين ماكلارين.

95 لفّة في الدقيقة

يقوم كل دراج بمعدل بين 90 و95 لفة في الدقيقة برجليه على دواسة الدراجة، وهي طريقة تمكنه من ادخار جهوده وتوزيعها على طول المسار مع ضرورة تناول وجبة خفيفة أثناء السباق لتوفير الطاقة تكون غنية بالسوائل والفيتامينات. ويتلقى الدراجون المؤونة في نقاط محددة وتتكون من الفواكه المجففة مثل التين والموز.

إطلاق «الباص المتنقل»

أعلنت اللجنة الوطنية لفحص المنشطات عن إطلاق خدمة «الباص المتنقل» بصورة رسمية بداية من اليوم في منطقة «سيتي ووك» في دبي على هامش طواف الإمارات 2020 للدراجات الذي تستضيفه الدولة هذه الأيام وذلك بعد نجاح تشغيله في مراحل السباق الأولى، بجانب تجربته في بطولة الكاراتيه التي أقيمت الأسبوع الماضي للوقوف عليه وتفادي أي خلل خلال الطواف. وجرى تقسيم الباص وفق معايير اللجنة الدولية، إذ يشمل منطقة الانتظار ومنطقة الفحص، كما تم تجهيزه بكل المعدات اللازمة.

سعيد حارب: نجاح كبير للحدث

أشاد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، بتعاون المؤسسات الحكومية واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية مع مجلسي دبي وأبوظبي الرياضيين لإنجاح النسخة الثانية من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية الذي انطلقت منافساته يوم 23 الجاري وتتواصل حتى يوم 29 الجاري.

وقال حارب «تنظيم منافسات طواف عالمي يشارك فيه 140 دراجاً من 20 فريقاً محترفاً من مختلف دول العالم وتبلغ طول مسافات مراحله أكثر من 1120 كيلومترا في شوارع داخل المدن وفي المناطق الصحراوية والجبلية والزراعية، يتطلب توفر كوادر متخصصة وتمتلك خبرات تنظيمية عالية المستوى، كما يتطلب تنسيقاً كبيراً من اللجنة العليا المنظمة للطواف وبين الجهات الحكومية والخاصة واتحاد الدراجات، حيث تعمل شرطة دبي وأبوظبي وإدارات الشرطة في الإمارات الأخرى مع الجهات المسؤولة عن حركة سير السيارات في الطرق لتأمين مرور موكب الدراجين بانسيابية».