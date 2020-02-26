أبوظبي تستضيف كونغرس «دولي الشطرنج»

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج أمس، عن استضافة أبوظبي لكونغرس الاتحاد الدولي للشطرنج، بحضور الدكتور عبد الله سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج الرئيس التنفيذي للكونغرس، وعبد العزيز عبد الله حسين الخوري نائب رئيس الاتحاد الخليجي للشطرنج نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعلاء العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا، ودكتور هاني ابتهال ممثل مجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل.

وأكد الدكتور عبد الله سالم الوحشي أن فعاليات الكونغرس الدولي ستبدأ من 27 وإلى 29 الشهر الجاري، بفندق دوست ثاني أبوظبي.

وأوضح أن الكونغرس يتضمن اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للتصديق على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد.