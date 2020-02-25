سلة النصر بطلاً لدوري الشباب

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

توج فريق النصر بطلاً لدوري كرة السلة لفئة الشباب للموسم الحالي بعد فوزه في المباراة النهائية على الشارقة بنتيجة 83-70 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء بصالة نادي الشارقة وسط حضور جماهيري كبير، تقدمه اللواء "م" اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة وعدد من مسؤولي الناديين، وقام القرقاوي بتتويج فريق النصر بعد المباراة بدرع الدوري والميداليات الذهبية وسط فرحة كبيرة للاعبين ومدربهم حسام الوكيل، فيما تسلم لاعبو الشارقة ميداليات الفضة.