آدم ياتس يحرز لقب المرحلة الثالثة لطواف الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تمكن البريطاني آدم ياتس دراج فريق ميتشلتون سكوت الأسترالي من تحقيق لقب المرحلة الثالثة (المرموم – جبل حفيت) لطواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كلم.

وقطع آدم ياتس مسافة السباق الممتدة 184 كم في زمن قدره 4:42:33 ساعات، متقدما بدقيقة و3 ثوان على صاحب المركز الثاني، السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات، وبفارق دقيقة و33 ثانية عن الكازاخي الكسي لوتشنكو من فريق أستانا في المركز الثالث .

وتوج آدم ياتس بالقميص الأحمر لمتصدر السباق الذي ترعاه طيران الإمارات، واحتفظ الأسترالي ايوان كاليب على القميص الأخضر لمتصدر السباق بالنقاط برعاية مبادلة بعدما تصدر الترتيب بـ36 نقطة، فيما احتفظ الصربي فيليكو ستونيتش من فريق فيني زابيو الإيطالي بالقميص الأسود المخصص للسرعة برعاية طيران أبوظبي و حصل تادي بوغاتشار على القميص الأبيض المخصص للمتصدر تحت 25 سنة برعاية نخيل، بتصدره الترتيب بـ12:31:09 ساعة وبفارق 33 ثانية عن الفرنسي ديفيد غودو.

وبنهاية المرحلة الثالثة، تصدر آدم ياتس طواف الإمارات بزمن قدره 12:30:02 ساعات وجاء تادي بوغاتشار في المركز الثاني بفارق دقيقة و7 ثوان و ألكسي لوتشنكو في المركز الثالث بفارق دقيقة و35 ثانية.

وعلى صعيد الفرق، حافظ فريق الإمارات على صدارة الترتيب العام بفضل الأداء القوي لدراجيه وهم بوغاتشار والكولمبي فرناندو غافيريا وماكسيمليانو ريتشيزي ودييغو اوليسي وديفيد فورمولو وايريك بوستروم.

وحضر مراسم التتويج عند خط النهاية على قمة جبل حفيت، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، و مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبو ظبي للدراجات الهوائية وإسماعيل علي عبدالله المدير التنفيذي لستراتا وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي وخالد حسن ممثل طيران الإمارات، و هاشم الهاشمي ممثل طيران أبوظبي ومحمد القاسم ممثل نخيل والعقيد مبارك السبوسي مدير مديرية شرطة العين والمهندس علي خليفة القمزي مدير بلدية العين بالإنابة،وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للطواف وممثلي الهيئات والشركات الراعية.

وانطلقت المرحلة الثالثة، من منطقة القدرة وسط صحراء دبي الجميلة على طرق طويلة مستقيمة مرورا عبر العديد من معالم مدينة العين مثل قصر المويجعي وقلعة الجاهلي وصولا إلى قمة جبل حفيت.

وبلغ معدل سرعة السباق 39 كم في الساعة ووصل حتى 50 كم في المسارات المنبسطة، ما تسبب في بعض حوادث السقوط البسيطة أثناء عملية التسكير.

ويدخل الطوف غدا، المرحلة الرابعة "بنك الإمارات دبي الوطني" والممتدة لمسافة 173 كم من حديقة زعبيل، ويشمل مسارها المرور عبر العديد من المعالم مشهورة مثل حديقة مشرف وموتور سيتي وصولا إلى منطقة سيتي ووك، وتعد هذه المرحلة بمثابة جولة سياحية في ربوع دانة الدنيا حيث تطوف معالم دبي السياحية من الداخل، وستكون الانطلاقة من حديقة زعبيل وهو ما يعني أن الانطلاقة ستكون على مقربة من البرواز أشهر المعالم الحديثة في دبي، ويطوف أيضا عدد من المعالم في اتجاه حديقة مشرف التي تعد قبلة للزائرين، وموتور سيتي ثم التحول مجددا إلى خط النهاية في سيتي ووك، المعروفة والقريبة من برج خليفة أعلى برج في العالم، ودبي مول قبل أن يصل السباق إلى المحطة الأخيرة في ستي ووك.