تأجيل بطولة الخليج للأندية لكرة اليد

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة التنظيمية بمجلس التعاون الخليجي عن تأجيل بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس (38) المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال الفترة من 1 حتى 11 مارس المقبل.

ويأتي هذا التأجيل لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا الذي يضرب العديد من الدول ومنها منطقة الخليج العربي عموما والكويت خصوصا التي ستستضيف منافساتها.

وستعلن اللجنة التنظيمية لاحقا عن الموعد الجديد للبطولة ذاتها.

ووجه وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتي محمد الجبري أمس الاثنین جمیع الاتحادات الریاضیة بوقف كل الأنشطة الریاضیة في البلاد لمدة أسبوعین احترازیا نظرا إلى التطورات المتعلقة بفیروس (كورونا المستجد -كوفید 19).