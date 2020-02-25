شاهد..ديوكوفيتش يلهم الأطفال في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شارك الصربي نوفاك ديوكوفتيش المصنف الأول عالميا والمشارك حاليا في بطولة سوق دبي الحرة للتنس في حصة تدريب للاعبين الصغار المنتسبين لعدد من الأكاديميات الخاصة في دبي و بعض الأطفال من أصحاب الهمم الذين قضوا أوقات ممتعة في اللعب معه، كما استغل الأطفال فرصة تواجد النجم العالمي لطرح بعض الأسئلة عليه حول المكان المفضل بالنسبة له في دبي، ولماذا اختار رياضة التنس من بين الرياضات الأخرى؟ وأجاب ديوكوفيتش قائلا: لاني أحببت التنس، ولايزال لدي الكثير من الحب للعبة.

وأوضح ديوكوفتيش الذي حرص على اصطحاب ابنه ستيفان معه خلال اللقاء أن ابتسامة الأطفال واستمتاعهم بلعب التنس، يجعلانه يستعيد ذكريات طفولته عندما كنت في مثل هذا العمر.

ووجه ديوكوفيتش الشكر للجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس على إتاحة الفرصة له للالتقاء بالأطفال واستعادة ذكرياته الجميلة معهم.