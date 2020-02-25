ديوكوفيتش ينطلق بقوّة في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً انطلاقة قوية نحو اللقب الخامس في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي دشنت نسختها الـ28 مساء أمس، وتستمر حتى 29 الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار.

وتمكن ديوكوفيتش حامل اللقب 4 مرات سنوات 2009 و2010 و2011 و2013، من تجاوز عقبة التونسي مالك الجزيري المصنف 260 بسهولة والتغلب عليه في الدور الأول بمجموعتين من دون رد بواقع 6-1 و6-2 في 61 دقيقة.

وتعكس النتيجة تراجع مستوى الجزيري الذي تأخر من المركز 42 عالمياً على مستوى التصنيف العالمي إلى 260 حالياً بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة أنديان ويلز العام الماضي وقلة مشاركاته في البطولات، في المقابل واصل اللاعب الصربي تألقه بعد تحقيقه لقب بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، وأكد أنه أحد أبرز المرشحين لنيل لقب النسخة 28 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس.

كما أنهى الألماني فليب كولشرايبر المصنف 81 عالمياً، مغامرة المصري محمد صفوت المصنف 132، بتفوقه عليه مساء أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (4-6 و6-4 و6-0)، في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس لملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود في دبي.

واحتاج الألماني ساعتين ودقيقة واحدة لضمان انتصاره، وخصوصاً أن المصري محمد صفوت كان قريباً من تسجيل أولى مفاجآت البطولة، عقب تقدمه بالمجموعة الأولى (6-4)، إلا أن خبرة الألماني بدت واضحة في كيفية التعامل مع الإرسال القوي للاعب المصري والعودة بالمباراة بالفوز بالمجموعة الثانية (6-4)، قبل أن يواصل كوليشرايبر طريقه نحو حسم المباراة بنيل الأفضلية المطلقة بنتيجة المجموعة الثالثة 6-0.

خبرة

وكشف محمد صفوت أنه شعر بألم في الفخذ خلال المجموعة الثانية وأن أداءه بدأ يتراجع شيئاً فشيئاً وكان من الصعب عليه الصمود أمام كوليشرايبر، مشيراً إلى أن الأخير يملك خبرة أكثر منه ومنافس قوي، وقال: بشكل عام، المباراة جيدة، فيها نقاط إيجابية وأخرى سلبية، وسأعيد مشاهدتها مرة أخرى وأرى ماذا يمكن أن أحسّن، كوليشرايبر خصم عنيد وقوي ويلعب في ظروف أفضل مني بكثير.

من جهته، قال اللاعب الألماني إنه ارتكب أخطاء سهلة في المجموعة الأولى، ما سهل مهمة محمد صفوت في تسجيل النقاط والفوز 6-4، موضحاً أنه غير سعيد بطريقة لعبه وأنه سيحاول الظهور بمستويات أقوى في المباراة المقبلة.

وتخلص الروسي كارين خاشنوف المصنف 17 عالمياً من العقدة التي لاحقته طوال السنوات الست الماضية جراء الخسارة المستمرة أمام الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين المصنف 69 عالمياً، بعدما تمكن من الإطاحة به هذه المرة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بواقع مجموعتين من دون رد (7-6 و6-1).

واحتاج خاشنوف ساعة و30 دقيقة لتحقيق انتصاره الأول في المواجهات الأربع التي جمعت اللاعبين سابقاً منذ لقائهما الأول صيف عام 2014 في الدور الـ16 لبطولة موسكو المفتوحة، وذلك بعد أن هيمن الكازاخستاني كوكوشكين على جميع تلك المواجهات.