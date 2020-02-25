معالم الإمارات عنوان ماراثون زايد بنيويورك

المصدر: دبي - محمود سعيد

أعلن الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري في نيويورك، أن النسخة الحالية ستشهد فيلماً ترويجياً عن أبرز معالم الإمارات سيتم عرضه على أكبر شاشات ميدان تايمز سكوير الشهير، إلى جانب وضع شعار ماراثون زايد وشعار هوية الإمارات على حافلات المدينة لمدة شهر كامل، إضافة إلى السماح لنا بالترويج للإمارات بشكل رسمي وصريح من خلال خيام الترويج المخصصة للشركات والمؤسسات المشاركة في الرعاية (فعالية يوم الإمارات)، حيث تحول الحدث عملياً إلى تظاهرة إماراتية بالكامل في قلب حديقة سنترال بارك.

مشاركة

وأوضح الكعبي أن الأبواب ما زالت مفتوحة أمام كافة الهيئات والمؤسسات التي تريد المشاركة في فعاليات الحدث العالمي من خلال الترويج للإمارات، موضحاً أن اللجنة المنظمة لن تتوانى عن تقديم أي دعم سيكفل رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في كل دول العالم، مبيناً أن قيمة التبرعات منذ الانطلاقة الأولى للماراثون بلغت 200 مليون دولار، وهو رقم قياسي في أعمال الخير يدل على مكانة الحدث الدولي وهدفه الخيري، كما أوضح أن النسخة الجديدة المقررة في الهند ستنطلق أكتوبر المقبل بعد وضع كافة اللمسات بين اللجنة المنظمة والمسؤولين هناك، لتصبح المحطة الرابعة للحدث العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد أمس، في فندق الحبتور جراند بدبي، بحضور الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري في نيويورك، وخلف أحمد الحبتور، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ومحمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، والدكتور عبد الله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني.

فكرة

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للماراثون: أن بداية الفكرة جاءت من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2005، والتي كان هدفها الأول هو زرع الخير ومد يد العون للمرضى من خلال تلك الفعالية الخيرية، وهو ما تحقق بالفعل، وبسبب تميّزها تلقت اللجنة المنظمة من الكونغرس الأمريكي شهادة تقدير باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نظراً لما قدمه الحدث في الأعمال الخيرية بأمريكا، كما أن التكريم الأخير الذي نالته اللجنة المنظمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديراً لإسهامات ماراثون زايد في إكسبو 2020، جاء ليثلج صدورنا بأننا نسير بالفعل على الطريق الصحيح، لا سيما مع دعوة مركز محمد بن راشد للفضاء للمشاركة في النسخة الـ 16.

رعاية

بدوره، أكد خلف أحمد الحبتور، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، تجديد رعايته لماراثون زايد الخيري في نيويورك، والمقرر انطلاقته في 28 مارس المقبل بحديقة سنترال بارك في نسخته السادسة عشرة، موضحاً أن ارتباطه بماراثون زايد الخيري جاء للدور الكبير الذي يقوم به في الترويج للدولة وتقديم رسالتها الإنسانية إلى العالم منذ اللحظة الأولى، قائلاً: هو من الأحداث التي تترك هذا الانطباع الإيجابي الرائع عند الجميع، خاصة مع إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء المشاركة في فعاليات النسخة القادمة ما زاد كثيراً من سعادتنا لاسيما وأنها إحدى المؤسسات التي نعتز بها كثيراً.

تعاون

وأضاف الحبتور: أهم ما بقي في ذاكرتي من حضوري للحدث، تلك الروح الطيبة التي تجمع فريق العمل والإيجابية والتعاون بين الشباب الإماراتي المشارك في نواحي التنظيم بكافة أنحاء حديقة سنترال بارك في يوم السباق، فالكل يعمل بكل محبة وإخلاص لتقديم أفضل صورة عن بلدنا الإمارات.

وأردف: الحدث رسالة متجددة بكل القيم الإنسانية التي أرساها الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، وشعار التسامح المرفوع هذا العام يجد كل معناه من خلال ماراثون زايد الذي يذهب ريعه سنوياً لمؤسسة «هيلثي كيدني» التي تقوم بالأبحاث وتجمع التبرعات لدعم أبحاث أمراض الكلى وعلاج المرضى في أمريكا، حيث إننا لا نفرق في فعل الخير بين الناس.

تميز

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، أن ماراثون زايد الخيري دليل جديد على تميز العقلية الإماراتية في تنظيم الأحداث الكبرى، موضحاً أن دولة الإمارات تمتلك من الإمكانيات التنظيمية والفنية ما يكفي لتحقيق النجاح المنشود لأي بطولة أو فعالية، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يذهب ريعه للأعمال الخيرية.

وأضاف: يكفينا شرفاً أن نشارك في حدث يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المؤسس لدولتنا الفتية العريقة، صاحب فكرة تأسيس الأرشيف الوطني عام 1968، وستكون مشاركتنا من خلال معرض في الحدث يشتمل على سرد تاريخ الإمارات، إلى جانب صور الزيارة الأولى للوالد الشيخ زايد بن سلطان إلى نيويورك 1957 تلك الشخصية المؤثرة في كافة الجوانب، والتي تحظى بالتقدير في كل دول العالم، كما سنقوم بزيارة متحف ومكتبة نيويورك، إلى جانب توجيه الدعوة للقائمين عليهما من أجل زيارة الإمارات والمشاركة في الكونغرس الخاص بالأرشفة 2020، متمنياً أن تكون مشاركة متميزة تليق بتاريخ الإمارات العريق.

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أوضح محمد خلف الحبتور، أن مجموعة الحبتور في هذه النسخة ستتحمل تكاليف مشاركة 5 عدائين من ناحية السفر والإعاشة وكل المتطلبات، وذلك من أجل المشاركة في الحدث الغالي القريب إلى قلوب أهل الإمارات وقلوب الجميع.

وأضاف: كنت سعيداً للغاية بحضور التجربة خلال بعض النسخ الأخيرة، والجميع كان متلهفاً للمشاركة في الماراثون من عدائين وغيرهم، ولمست كيف أصبح هذا الحدث مناسبة سنوية مهمة لكل عداء وعداءة على روزنامتهم الرياضية.