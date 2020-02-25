نهائي كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في مدينة زايد الرياضية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، حيث تبدأ النزالات في الخامسة والنصف مساء، وسيحظى الضيوف والجماهير بفرصة الاستمتاع بأجواء متميزة من الحماس والتشويق، لا مثيل لها، في ظل إقامة المنافسات في الهواء الطلق، وسعي الأندية للظفر بأغلى بطولات الجوجيتسو المحلية، وتتنافس أندية بني ياس والعين والوحدة على اللقب، بعد أن اجتازت الجولتين الأولى والثانية بنجاح كبير وتفوق على باقي الأندية المشاركة، بعد خوض لاعبيها لنزالات حامية.

وتعتبر الجولة الثالثة، هي جولة الحسم بين الأندية المتصدرة للبطولة في مختلف فئاتها وأوزانها، وتشهد الجولة النهائية، مشاركة كوكبة من أبرز نجوم الدولة، في مقدمهم البطل العالمي ونادي بني ياس، فيصل الكتبي، وكذلك مشاركة لاعب نادي العين والمنتخب الوطني، زايد الكعبي، الذي يتطلع إلى تحقيق اللقب بصحبة ناديه للمرة الثالثة على التوالي.

بطولات مهمة

وقال محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن الموسم الرياضي الحالي، يزخر بالعديد من الفعاليات والبطولات المهمة، ويعتبر كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، محطة تبعث على الفخر والاعتزاز، وتمثل هدفاً لكل لاعب إماراتي.

وأضاف أنه، ومنذ انطلاقة هذه البطولة الغالية، نجحت في تعزيز المنافسة على مستوى أندية الدولة، وتحفيز التعاون بين القائمين على رياضة الجوجيتسو، لاكتشاف المزيد من المواهب.

كما بيّن الظاهري أن البطولة الغالية، ثمرة عمل الاتحاد، وفقاً لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير اللعبة، وتوسيع رقعة انتشارها، وتشجيع أبناء وبنات الدولة على الانضمام إلى صفوف اللعبة، وممارستها بشكل منتظم واحترافي.

ووجّه الظاهري دعوة إلى الجماهير للوجود بقوة خلف الأندية واللاعبين، والاستمتاع بالحضور القوي لمجموعة من نجوم هذه الرياضة، الذين رسموا ابتسامة الوطن، ورفعوا رايته في العديد من منصات التتويج الدولية.

وأوضح الظاهري أن استضافة الجولة الختامية في المركز الدولي للتنس، ستتيح تجربة غامرة بالتشويق والحماس، كما أن موقع الحدث في مدينة زايد الرياضية، يتيح وصولاً سهلاً للجماهير من مختلف إمارات الدولة.