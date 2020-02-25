«الجودو» يعتمد لائحة دولية محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، اللائحة الفنية والتنظيمية لبطولة محمد بن زايد الدولية المفتوحة للجودو، التي تحدد لإقامتها موعداً يومي 6 و7 مارس المقبل بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، على أن يتم التسجيل عن طريق الروابط الالكترونية الخاصة بالفئات المختلفة للرجال والشباب والفتيات، والناشئين، والبراعم والأشبال.

وحددت اللائحة بأنه ليس شرطاً تقيد الفريق المشارك أو المركز بعضوية الاتحاد كبطولة مفتوحة للجميع، وستحدد الأوراق الثبوتية جواز السفر أو الهوية الفئة التي يشارك فيها المتقدم للمشاركة في البطولة، التي سخرت لها كافه متطلبات النجاح، ويجوز لكل فريق أن يسجل لاعبين اثنين في وزن دون شرط لجنسية اللاعب، على أن يكون التسجيل في الوقت المحدد حسب اللائحة الفنية، وأن يتم إبلاغ الأندية والفرق المشاركة بزمن ومكان قرعة البطولة بإشراف اللجنة المشرفة على البطولة برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد، مشرف البطولة، وحددت اللائحة ضوابط وشروط المنافسات، على أن يبدأ الميزان في التاسعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف قبل موعد بدء المباريات.

وحددت اللائحة فئة البنات بمواليد 2003،2004، 2005 – والبراعم مواليد 2008،2009 – والأشبال مواليد 2006،2007 – والناشئين مواليد 2005،2004، 2003 –أما الشباب من مواليد 2002،2001 – بجانب فئة الرجال التي تلعب مبارياتها في ختام البطولة يوم السبت 7/‏‏3 المقبل بجانب منافسات الشباب.

تقدير وعرفان

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، بأن إطلاق البطولة الجديدة يأتي تقديراً وعرفاناً لاهتمام ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقطاع الشباب والرياضة، والتي وجدت ترحيباً واسعاً من أسرة الجودو، كونها تحمل اسم صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، الذي يحتل مكانة سامية في قلوب الجميع، والتي تمثل عرفاناً ووفاء لاهتمام سموه الكبير بالرياضة.

وأضاف: لا شك أن بطولة محمد بن زايد الدولية الأولى المفتوحة للجودو تعد حدثاً استثنائياً يسعى الاتحاد من خلالها تقديم نسخه نموذجية وسط مشاركة مفتوحة، والتي تشكل إضافة حقيقية للعبة، ونأمل أن تخرج البطولة بالمستوى المطلوب وتتناسب مع الاسم الذي تحمله.