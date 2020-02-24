إيوان كاليب بطلاً لمرحلة حتا في طواف الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توج الأسترالي إيوان كاليب من فريق لوتو سودال البلجيكي بطلا للمرحلة الثانية (حتا) لطواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كلم.

وقطع كاليب الذي سبق أن حقق لقب هذه المرحلة العام الماضي، مسافة السباق الممتدة لـ168 كم في زمن قدره 4:18:16 ساعات، فيما حل الايرلندي سام بينت دراج فريق كويك ستيب البلجيكي في المركز الثاني و الفرنسي أرنود ديمار دراج فريق غروباما في المركز الثالث.

وانتزع كاليب القميص الأحمر لمتصدر السباق الذي ترعاه طيران الإمارات من الدراج الألماني باسكال أكرمان، كما انتزع منه أيضا القميص الأخضر لمتصدر السباق بالنقاط برعاية مبادلة، فيما احتفظ الصربي فيليكو ستونيتش من فريق فيني زابيو الإيطالي بالقميص الأسود المخصص للسرعة برعاية طيران أبوظبي بتصدره الترتيب بـ29 نقطة و حصل الروسي نيكولاي شركاسوف من فريق غازبروم على القميص الأبيض المخصص للمتصدر تحت 25 سنة برعاية نخيل بعدما تصدر الترتيب بـ7:47:36 ساعات وبفارق 3 ثوان عن تادي بوغتشار دراج فريق الإمارات.

وبنهاية المرحلة الثانية، تصدر ايوان كاليب طواف الإمارات بزمن قدره 7:47:19 ساعات وبفارق 12 ثانية عن الايرلندي سام بينت الذي حل في المركز الثاني و جاء الفرنسي أرنود ديمار في المركز الثالث بفارق 16 ثانية.

وحضر مراسم التتويج عند خط النهاية بسد حتا، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للطواف وممثلي الهيئات و الشركات الراعية..

وانطلقت المرحلة الثانية اليوم، من قرية حتا التراثية وسط سلسلة جبال الحجر والصحراء المحيطة بها على طرق واسعة ومستقيمة تتميز بتموجاتها المتواصلة، وبعد الوصول إلى نقطة الانعطاف في الفجيرة التف المسار عائدًا نحو حتا، ثم تجاوز منطقة المنيعي المعروفة بمزارعها وانعطف نحو الحويلات ومنها إلى حصن حتا، والقرية التراثية إلى خط النهاية بسد حتا.

وبلغ معدل سرعة السباق 39,029 كم في الساعة ووصلت أحيانا إلى 53 كم و60 كم وتجاوزت 70 كم في الساعة في بعض المنحدرات.

ويدخل الطواف غدا، مرحلته الثالثة "المرموم – جبل حفيت" لمسافة 184 كم بين دبي وأبوظبي، وينطلق الدراجون من منطقة القدرة، ويمر المسار في الصحراء على طرق طويلة مستقيمة إلى أن يصل إلى مدينة العين، حيث يمر الدراجون بالكثير من معالم المدينة، بما في ذلك بعض الأجزاء المشتركة مع المرحلة الخامسة، فيما تختتم غدا آخر المراحل الأربع التي استضافتها دبي خلال الأيام الأربعة الأولى للسباق قبل التحول إلى العاصمة أبوظبي التي تستضيف المراحل 5 و6و7.