أصحاب الهمم يشاركون في مونديال الترايثلون بأبوظبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون، عن المشاركة الأولى للمواطنين من أصحاب الهمم في بطولة العالم للترايثلون، التي تستضيفها أبوظبي في مارس المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية مع نادي دبي لأصحاب الهمم، من أجل إشهار رياضة الترايثلون في النادي، والمساهمة في تأهيل لاعبين للمشاركة في منافسات الترايثلون المختلفة في الفترة المقبلة، وشهد الاجتماع الذي عقد بمقر النادي، حضور كل من خالد عبدالكريم الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الترايثلون ورئيس اتحاد غرب آسيا، وأسماء يوسف الجناحي عضو مجلس إدارة الجمعية، بينما مثّل نادي دبي لأصحاب كل من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة النادي، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وحسن المزروعي عضو مجلس الإدارة، وكانت أبرز النقاط التي تم نقاشها، تسجيل لاعبين اثنين من منتسبي النادي في بطولة العالم للترايثلون المقبلة، ليرتفع بذلك عدد المشاركين في البطولة من فئة أصحاب الهمم المواطنين إلى 4 لاعبين في المشاركة الأولى لهذه الفئة في بطولة عالمية.