الشعفار: دعم ورعاية الشيخة هند وراء نجاح طواف دبي النسائي

المصدر: دبي - محمود شلبي

أكد أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، أن دعم واهتمام حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم، وراء النجاح الباهر لطواف دبي النسائي الدولي الأول، الذي نظمه اتحاد الدراجات برعايتها الكريمة مؤخراً، وهو الحدث الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بإشراف الاتحاد الدولي للدراجات وشارك فيه 17 فريقاً من مختلف قارات العالم، تضم في صفوفها نخبة من أفضل لاعبات العالم، تنافسن على لقب الطواف، في ربوع دبي، التي أصبحت قبلة لإقامة أقوى البطولات والطوافات الدولية، وقدم الشعفار خالص الشكر والامتنان إلى سموها نيابة عن أسرة دراجات الإمارات لرعايتها ودعمها اللامحدود للطواف الدولي، وهو ليس الحدث الدولي الوحيد الذي قامت سموها برعايته، بل إن سموها سبّاقة دائماً في رعاية كافة الأنشطة والبطولات النسائية الدولية، بالإضافة إلى دعمها المتواصل للمرأة الإماراتية بوجه عام، لكي تتبوأ المكانة اللائقة بها، وتقوم بدورها المتميز في المجتمع، وأشار الشعفار إلى أن أهتمام ودعم سموها، سيكون له المردود الإيجابي على تطوّر الرياضة النسائية ووصولها إلى العالمية، بعد نجاحها على المستويين العربي والقاري.

دعم ونصائح

وبدورها، أعربت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات مديرة الطواف، عن شكرها الخالص لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم، لرعايتها الكريمة للطواف، وما قدمته من دعم ومشورة ونصائح ساهمت في تحقيق نجاح أول طواف نسائي دولي، وظهوره بصورة مشرفة على المستويين الفني والتنظيمي، ونيله كل الإشادة من الفرق المشاركة ومن الحكم الدولي المعين من الاتحاد الدولي، وهو ما يؤكد قدرة العنصر النسائي على النجاح والتميز، إذا وجد الاهتمام والدعم في مختلف المجالات، وذلك بعد أن اكتسبت فتيات الإمارات، الثقة والخبرة والفرصة والانطلاق بخطوات ثابتة، لكي يكنّ شركاء في كل ما يتحقق من طفرة وتقدم، وقالت الجسمي: «نؤكد لسموها أننا سنكون دائماً على العهد وسنعمل بكل ما نملك من طاقة وطموح لكي يكون القادم أفضل».