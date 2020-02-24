مجلس دبي الرياضي يستضيف تصفيات «أقوى رجل خليجي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضاف مجلس دبي الرياضي، أمس الأول، التصفيات التأهيلية لمنافسات الوزن المفتوح لبطولة «أقوى رجل خليجي»، التي اعتمد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تنظيمها تحت شعار التحدي الخليجي، ضمن المبادرات الداعمة للشباب الخليجي في المجال الرياضي، ويخصص ريعها لدعم مرضى السرطان، وتنظم لأول مرة بالمنطقة وستقام النهائيات في البحرين خلال ابريل المقبل، وشارك 25 منافساً من الرياضيين الإماراتيين في البطولة التي أقيمت في «صالة وقت اللياقة الرياضية» في ساحة نادي شباب الأهلي بالممزر، وتضمنت 3 ألعاب هي رفع الجذع ومشية الفلاح ورفع السيارة، وفاز بالمركز الأول محمد موسى المعلم، تلاه بدر النوري، وجاء محمد سيف المنصوري ثالثاً، وحضر مراسم تتويج الفائزين كل من عادل البناي مدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وأحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.