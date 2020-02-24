ختام مبهر لـ «غيرل غيمر» دبي

أسدل الستار أمس على فعاليات مهرجان «غيرل غيمر» العالمي للألعاب الافتراضية عقب أربعة أيام من التشويق والمرح أقيم خلال الحدث الكبير الذي نظمته شركة الألعاب الافتراضية «جالاكسي ريسر» في ميدان جراند ستاند في دبي، بدعم من فريق «دبي 10 X ميديا» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للسيدات، وتضمن النهائيات العالمية لبطولة مهرجان «غيرل غيمر» والتي تنافست فيها تسعة فرق من أشهر الفرق العالمية المتخصصة في هذا النوع من الألعاب، ومسابقة الرياضات الافتراضية للمدارس والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة أيضاً.

وشهدت مسابقة غيرل غيمر كوسبلاي دبي التي استمرت على مدار يومي 21 و22 فبراير برعاية غو غيمرز، تنافس مجموعة من عشاق كوسبلاي للفوز بجائزة قيمتها 5 آلاف دولار أمريكي، حيث ضمت لجنة تحكيم المسابقة النجمة العالمية ألوديا غوشنغفياو، ونجم كوسبلاي السعودي سعود الهزاني إضافة إلى النجمة المحترفة من الشرق الأوسط سومي كوسبلاي.

وكانت الجائزة من نصيب إيزابيل كويفا التي مثلت شخصية نيرجيجانتي.

وتخلل الحدث مؤتمر «غيرل غيمر» المتخصص حيث استضاف نخبة من أبرز المتحدثين .

وفي ختام الحدث العالمي، تم تتويج فريق تيم أساسنز بلقب أبطال لعبة كاونتر سترايك: جلوبال أوفنسف، وفريق ايربص الذي دعم فريق تيم أوت أوف بلو بلقب أبطال لعبة ليج أوف ليجيندز أكشن.

وفي مسابقة الرياضات الافتراضية للمدارس، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، فاز عبدالله سند، 15 عاماً، من مدرسة الشارقة البريطانية الدولية بلقب البطل عن فئة اليافعين، وراشد الفلاحي، 11 عاماً، من مدرسة راشد للبنين عن فئة الصغار.

النسخة المقبلة

في معرض تعليقه على ختام فعاليات المهرجان، قال بول روي، الرئيس التنفيذي لشركة الألعاب الافتراضية جالاكسي ريسر: «إننا فخورون باستضافة دبي النسخة الأولى من مهرجان غيرل غيمر للألعاب الافتراضية، ما يشكّل خطوة مهمة تشجع الفتيات والسيدات في الشرق الأوسط على المشاركة في الرياضات الافتراضية والإلكترونية، وهو ما يتماشى مع توجهات دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتطوير المحتوى والأنشطة المرتبطة بالمستقبل».

من جهته، أعرب عبدالله المنصوري، رئيس فريق «دبي 10 X ميديا» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن سعادته بالنجاح الطيب الذي حققه مهرجان غيرل غيمر مع أول انعقاد له في دبي والمنطقة بصفة عامة وقال: «يسرنا أن نكون شركاء في هذا النجاح وأن يكون لنا إسهام في تحقيق خطوة مهمة على طريق تأكيد قدرات دبي في قطاع جديد وثيق الصلة بالمستقبل، وبما يواكب النهج الذي تسلكه دبي منذ سنوات في اتجاه تأكيد موقعها بين صُنّاع المستقبل، مع الاهتمام بأبرز القطاعات التي سيكون لها نصيب كبير من حركة التطوير الهائلة التي يقودها التقدم التكنولوجي العالمي».

من جهتها، أكدت لمياء خان، مديرة نادي دبي للسيدات اعتزاز النادي بالمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي مع أول ظهور له في المنطقة، ولا سيما أن مسابقته الرئيسة مصممة بصورة حصرية للفتيات والسيدات، وقالت: «المهرجان جاء متسقاً مع أهداف النادي الساعي إلى إيجاد الفرص التي من شأنها مساعدة الفتيات والسيدات على الانخراط بصورة أكبر في الأنشطة المرتبطة بالتطور الكبير في عالم التكنولوجيا، كما يسعدنا أن يكون الحدث مساهماً في تأكيد موقع دبي على خريطة الإعلام والتكنولوجيا في المنطقة والعالم، بما يمثله من دعم لخططها للتحول إلى مركز عالمي لتطوير المحتوى الرقمي».

تشويق

شهد المهرجان في ختام فعالياته واحدة من أكثر المنافسات تشويقاً بين أحمد النشيط ونجم الراب العالمي غوتشي ماني في لعبة مورتال كومبات.

وشارك ماني في تقديم الجوائز إلى الفرق والمشاركين الفائزين بالنهائيات العالمية لمهرجان غيرل غيمر. ومن ثم تصدر نجم الراب العالمي المسرح الرئيس ليقدم عرضاً حياً استثنائياً في ختام نهائيات مهرجان غيرل غيمر العالمي، عقب العرض الحي الذي أحياه منسق الأسطوانات والمنتج الشهير داني نيفيل.