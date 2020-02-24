الجولة النهائية لأغلى كؤوس الجوجيتسو تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - وام، البيان الرياضي

تنطلق غداً الجولة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي، انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها البطولة باعتبارها أغلى بطولات الجوجيتسو المحلية.

وحققت الجولتان الأولى والثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو خلال الموسم الرياضي الجاري نجاحاً منقطع النظير، لتنطلق الجولة النهائية بأجواء تنافسية ستحسم النتيجة بين الأندية المتصدرة للبطولة في مختلف فئاتها، حيث تتنافس أندية بني ياس والعين والوحدة لاعتلاء منصة التتويج.

مكتسبات

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو ولدت قوية لتبقى، وتتطور لأنها تحمل اسماً غالياً على الجميع، كما أنها تفيد كل أندية وأكاديميات الدولة، وترفع من مستوى لاعبيهم كونها من أهم البطولات على أجندتنا السنوية المحلية.

وقال: «نحن نعتز بها، وندرك حجم المكتسبات من تنظيمها بشكل سنوي، ولذلك سوف يكون التوجيه برفع قيمة جوائزها ومضاعفتها اعتباراً من الموسم المقبل، وتوجيه نسبة من هذه المكافآت والحوافز للمدرب تقديراً لاجتهاده في تخريج الأبطال والنجوم وتهيئتهم لتمثيل ناديهم بأفضل صورة، ومنتخبنا الوطني في كل التحديات القارية والعالمية، ولا سيما أن الإمارات أصبحت الرقم الصعب في رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي كونها تطبق أفضل برامج لنشر وتطوير اللعبة، وأعلى معايير الجودة في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال من المراحل السنية المبكرة، وتنظيم واستضافة أهم البطولات العالمية سواء السنوية، أم التي تقام بنظام الجولات في أهم مدن العالم».

وأضاف «كل هذا بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته التي قادت أبوظبي لتصبح عاصمة الجوجيتسو العالمي، وعاصمة القرار العالمي أيضاً من خلال استضافتها لمقر الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة».

وعن مستقبل المسابقات في الموسم المقبل قال عبد المنعم الهاشمي: «سوف نعلن في وقت لاحق عن استحداث بطولة جديدة، وستكون تلك البطولة مفاجأة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، سواء في اسمها أم في نظامها أم الأبطال الذين سيشاركون فيها، ونحن حالياً نضع اللمسات الأخيرة في التصور الخاص بها، وسوف نكشف عن تفاصيلها في الوقت المناسب».

من ناحيته قال محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو ليست كغيرها من البطولات، فهي تمثل درة تاج الموسم وأهم بطولة على الساحة المحلية. ويعتبر الفوز باللقب الأغلى حلم كل لاعب إماراتي ».