حشر بن مكتوم: «تنس دبي» تسهم في تطوير «الكرة الصفراء»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أثنى سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس على نجاح النسخة 20 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، والتي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس، بتتويج الرومانية سيمونا هاليب، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً مهماً في تطوير لعبة «الكرة الصفراء» على الصعيدين المحلي والعالمي وأنها تعد نقطة مضيئة في البطولات والدورات الرياضية التي تستضيفها الإمارات.

وتقدم سمو رئيس اتحاد التنس بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لرعاية سموه الكريمة للبطولة التي حققت استمراريتها وتنظيمها بشكل مبهر سنوياً وجعلها وجهة مفضلة لكبار نجمات التنس في العالم.

وأكد سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم أن التنظيم الراقي للبطولة وبأسلوب متميز عزز من تطلعات إدارة الاتحاد لمواصلة نشر اللعبة وتطويرها في الإمارات، متمنياً للجنة المنظمة المزيد من النجاح والتألق خدمة لرياضتنا وللجمهور المزيد من الاستمتاع بالعروض القوية التي تقدمها البطولة سنوياً.

من جهة أخرى حرصت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالمياً على الاحتفاء بلقبها بتناول فطور الصباح في فندق برج العرب مع فريقها، وصرحت البطلة أنه من المخجل بالنسبة لها ألا تزور «برج العرب» رغم زياراتها المتعددة لدبي، وأضافت: تناول فطور الصباح في برج العرب حلم سأحرص على تحقيقه هذه المرة ضمن احتفالي بهذا اللقب الذي يعد رقم 20 في مسيرتي وأنا سعيدة بتحقيقه في النسخة 20 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس.

أربع مباريات

وتدشن بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال الثانية ظهر اليوم، في نسختها الـ29، وذلك بإقامة أربع مباريات لحساب افتتاح الدور الأول من البطولة المقامة على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود حتى 29 فبراير الجاري والبالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار، في مواجهتين تمثلان مهمة صعبة لممثل التنس العربي، حين يلتقي في ثاني مباريات هذا الدور المصري محمد صفوت المصنف 132 عالمياً مع الألماني فليب كولشرايبر المصنف 81 على العالم وصاحب الشعبية الواسعة في دبي، وتتبع في السابعة بلقب النجم التونسي مالك الجزيري المصنف 259 عالمياً مع بطل دبي الرباعي والمصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف الأول عالمياً جاهزيته لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق منافساتها اليوم، موضحاً أنه يشعر كونه بحالة جيدة بعد انطلاقته القوية في الموسم، وقال: اصطحبت عائلتي معي إلى دبي، ولذا قضيت أوقاتاً ممتعة وطويلة على الشاطئ، حيث أخصص ساعات النهار للعائلة، وأتدرب ليلاً.

وتابع: لم ألعب في بطولة دبي منذ 3 سنوات، ولذا أنا متشوق للمشاركة فيها من جديد بعد النتائج الجيدة التي حققتها في السابق.

وكشف اللاعب الصربي عن عشقه الكبير لدبي وقال: تربطني علاقة قوية بهذه المدينة الجميلة التي استمتع بها كثيراً وأشعر بحرارة الاستقبال في كل زيارة لها، ولقد بدأت الإعداد للموسم هنا مدة 10 أيام قبل المشاركة في بطولة أستراليا، كما يوجد بها جالية صربية كبيرة تدعمني في المدرجات دائماً.

ويستهل ديوكوفيتش حامل اللقب 4 مرات سنوات 2009 و2010 و2011 و2013 مشواره في البطولة اليوم، بمواجهة التونسي مالك الجزيري الساعة السابعة مساء.

وحول مشاهدته ردة فعل الجزيري أثناء القرعة التي وضعتهما وجهاً لوجه، قال ديوكوفيتش: نعم، لقد شاهدت الفيديو، ونحن أصدقاء، إنه شخص لطيف وتدربنا كثيراً معاً في دبي، وفي البطولات الأخرى، لقد التقينا في مباراة سابقة هنا منذ 4 أو 5 سنوات، وطبعاً أمر غريب بالنسبة له عندما تضعه القرعة في مواجهة المصنفين الأوائل دائماً ولكنه يحظى بدعم جماهيري كبير، إنه لاعب موهوب ويتميز بالإرسال الجيد والضربات اليمنى القوية.