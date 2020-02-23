ديوكوفيتش: أشعر بحرارة الاستقبال في كل زيارة لدبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف الأول عالمياً جاهزيته لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق منافساتها غداً، موضحاً أنه يشعر كونه بحالة جيدة بعد انطلاقته القوية في الموسم، وقال: اصطحبت عائلتي معي إلى دبي، لذا قضيت أوقات ممتعة وطويلة على الشاطئ، حيث أخصص ساعات النهار للعائلة، و أتدرب ليلاً.

وتابع: لم ألعب في بطولة دبي منذ 3 سنوات، لذا أنا متشوق للمشاركة فيها من جديد بعد النتائج الجيدة التي حققتها في السابق.

وكشف اللاعب الصربي عن عشقه الكبير لدبي وقال: تربطني علاقة قوية بهذه المدينة الجميلة التي استمتع بها كثيرا وأشعر بحرارة الاستقبال في كل زيارة لها، لقد بدأت الإعداد للموسم هنا لمدة 10 أيام قبل المشاركة في بطولة أستراليا، كما يوجد بها جالية صربية كبيرة تدعمني في المدرجات دائما.

ويستهل ديوكوفيتش حامل اللقب 4 مرات سنوات 2009 و2010 و2011 و2013 مشواره في البطولة غدا، بمواجهة التونسي مالك الجزيري الساعة السابعة مساء.

وحول مشاهدته لردة فعل الجزيري أثناء القرعة التي وضعتهما وجها لوجه، قال ديوكوفيتش: نعم، لقد شاهدت الفيديو، ونحن أصدقاء، إنه شخص لطيف وتدربنا كثيراً معا في دبي، وفي البطولات الأخرى، لقد التقينا في مباراة سابقة هنا منذ 4 أو 5 سنوات، وطبعا أمر غريب بالنسبة له عندما تضعه القرعة في مواجهة المصنفين الاوائل دائما ولكنه يحظى بدعم جماهيري كبير، إنه لاعب موهوب ويتميز بالإرسال الجيد والضربات اليمنى القوية.

وأضاف: طبعا في مثل هذه المباريات لا يوجد ما يخسره، أعرف أنه سيحاول ارباكي واستغلال الضغط الجماهيري، ولذا سأكون أكثر حذرا وعلى أتم الاستعداد لمواجهته.