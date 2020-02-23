حشر بن مكتوم يتوّج هاليب بلقب «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أمس، الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالمياً بلقبها الثاني في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 2020 البالغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار، عقب فوزها في المباراة النهائية على الكازاخية الصاعدة، إيلينا ريباكينا المصنفة 19 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و3-6 و 7-6، لتحصد بذلك اللاعبة الرومانية جائزة المركز الأول، التي تقدر بـ 696 ألف دولار و 470 نقطة، تضاف إلى رصيدها في التصنيف العالمي، فيما حصدت ريباكينا على جائزة قدرها 372 ألف دولار و305 نقاط.

وكانت سيمونا هاليب حققت لقبها الأول في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات في 2015 بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا.

وحضر مراسم التتويج كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير البطولة، وشينيد السباعي، نائب الرئيس لشؤون التسويق، وناصر المرزوقي، أمين السر العام لاتحاد التنس.

من جهة أخرى احتفظ الثنائي المكون من لاعبة الصين تايبيه سو وي هيش وزميلتها التشيكية باربورا ستريكوفا، بلقب منافسات الزوجي، بعد تغلبهما على الثنائي المكون من التشيكية باربورا كريجكوفا والصينية زهينغ.