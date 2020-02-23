«صراع الأساطير» على لقب طواف الإمارات الثاني ينطلق من «النخلة»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تشهد منطقة «ذي بوينت» بجزيرة النخلة اليوم انطلاقة «صراع الأساطير» وعمالقة رياضة الدراجات الهوائية في العالم على لقب النسخة الثانية لطواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1120 كم موزعة على 7 مراحل، وينطلق الطواف بمرحلة «واحة دبي للسيليكون» لمسافة 148 كم، والتي تبدأ من ذي بوينت في نخلة جميرا، ويصل خلالها الدراجون إلى منطقة القدرة عبر محمية المرموم وتنتهي وسط المدينة في قلب واحة دبي للسيليكون، وتبدأ المرحلة الثانية «حتا – سد حتا» لمسافة 168 كم غداً، من جبال الحجر من حتا (قرية تراثية)، ويمر المسار عبر جبال الحجر والصحراء المحيطة بها على طرق واسعة ومستقيمة ، وبعد الوصول إلى نقطة الانعطاف في الفجيرة يلتف المسار عائدًا نحو حتا، ثم يتجاوز منطقة المنيعي وينعطف نحو الحويلات ومنها إلى حصن حتا، وتقام المرحلة الثالثة «المرموم – جبل حفيت» لمسافة 184 كم بعد غد، بين دبي وأبوظبي، وينطلق الدراجون من منطقة القدرة، ويمر المسار في الصحراء على طرق طويلة مستقيمة إلى أن يصل إلى مدينة العين، وتعبر المرحلة الرابعة «بنك الإمارات دبي الوطني» والممتدة لمسافة 173كم من حديقة زعبيل وسط مدينة دبي وتجمع بين الماضي (دبي القديمة) والحاضر (دبي الجديدة).

وتزداد صعوبة التحدي في المرحلة الخامسة العين«لمسافة 162كم، ويمر مسارها عبر العديد من المعالم مثل حديقة العين للحيوانات، القطارة، هيلي، إلى أن يصل السباق إلى المبزرة الخضراء حيث يبدأ بصعود جبل حفيت لمسافة 10 كم حتى يصل إلى خط النهاية، وأما في المرحلة السادسة الصحراوية»أدنوك«لمسافة 158 كم، تنطلق يوم 28 الجاري، حيث يبدأ المسار من الرويس قاطعًا طريق E11 بأكمله، والذي يمتد ما بين البحر وحتى أطراف الصحراء، ويحافظ أول جزء من المسار على استقامته مسافة 60 كم تقريباً قبل دخول المحطة لأخيرة وهي مضمار المرفأ الذي يبلغ طوله 18.9 كم والدوران به ثلاث مرات، وسيكون الختام مع المراحل السابعة والختامية»أبوظبي«لمسافة 127 كم، ويُطلق عليها المسار الكلاسيكي لطواف أبوظبي(سابقا) حول المدينة، بعد الانطلاق من جزيرة المارية، يسلك الدراجون أول جزء من المسار على امتداد الشارع الذي يربطها بجزيرة ياس، ومن مرسى ياس يتجهون نحو الراحة مرورًا بالمسجد الكبير ثم يعودون نحو مرسى ياس عبر مدينة خليفة.

يمرّ المسار بجزيرة السعديات ومتحف اللوفر أبوظبي والكورنيش قبل أن يصل إلى كاسر الأمواج في أبوظبي حيث يبدأ سباق السرعة نحو خط النهايـة.

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توج السلوفيني بريموز روغليتش، دراج فريق جامبو فيسما الهولندي، بطلاً للنسخة الأولى لطواف الإمارات التي أقيمت العام الماضي، وتصدر روغليتش الترتيب العام للسباق بزمن قدره 26:27:29 ساعة وجاء الأسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار في المركز الثاني بفارق 31 ثانية والفرنسي ديفيد غودو في المركز الثالث بفارق 44 ثانية.