العواني: الطواف يعكس روح السلام والتعايش

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد عارف حمد العواني الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي، أن النسخة الثانية من طواف الإمارات، تمثل امتداداً للنجاح المبهر الذي حققته الانطلاقة الأولى للحدث بثوبه الجديد العام الماضي، في ظل دعم «القيادة الرشيدة» وتكامل الجهود بين مجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين، وقال العواني: النسخة الثانية من طواف الإمارات 2020، الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، تشهد مشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، وهذا مؤشر على سمعة الطواف عالمياً والتي جعلت الإقبال عليه كبيراً من النخبة في العالم خاصة أن الإمارات ظلت تقدم تنظيماً واستضافة تحصد الإعجاب مع كل حدث دولي كبير في الدولة، بفضل القدرات الكبيرة المتوفرة في الدولة من بنية تحتية صلبة تتوزع في المدن المختلفة وبيئة آمنة تسود فيها روح المحبة والسلام والتعايش في نموذج متفرد جعل الإمارات محط أنظار العالم وقبلة للزوار بشكل مستمر وبصورة لا يضاهيها إلا القليل في العالم.

وتطرق العواني للتعديلات في العمل المستمر لتقديم نسخة مميزة في كل مرة عن التي سبقتها قائلاً: اللجنة المنظمة حرصت على إجراء تعديلات على مسارات المراحل السبع للطواف والتي تجوب جميع مدن الدولة، لتضفي التنوع وتضمن للمشاركين المرور بأجمل المناطق وأكثرها تنوعاً، بالإضافة إلى التنافس القوي بين الدراجين بمختلف تخصصاتهم سواء الذين يتميزون بالقوة في المراحل الجبلية أو المراحل السريعة في الطرق الحديثة أو قوة التحمل في المسارات الصحراوية، وهو ما يمثل مكسباً جديداً ووطنياً ويشكل تجسيداً حقيقياً لروح الاتحاد، كما يعكس التضاريس الجغرافية الجميلة للدولة، وتابع: نفخر بقيمة طواف الإمارات الحدث الذي برهن مكانته الكبيرة منذ انطلاق نسخته الأولى التي سجلت منجزات رياضية وترويجية واقتصادية للدولة ومعالمها العمرانية والتاريخية والسياحية، ليكون محور جذب لأهم الفرق ونجوم العالم.