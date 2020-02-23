«دبي الرياضية» تبرز صورة نهضة الإمارات إلى العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار مواكبتها لأهم الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وعبر قناة دبي الرياضية وقناة سما دبي، عن مواكبته وتغطيته للنسخة الثانية من طواف الإمارات للدراجات الهوائية 2020«، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينطلق اليوم من دبي وينتهي في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن قناة دبي الرياضية دأبت منذ انطلاقتها في العام 1998، على تكريس حضورها بين الأوساط الجماهيرية والإعلامية كقناة رائدة تعكس مكانة إمارة دبي كعاصمة للرياضة في الشرق الأوسط، من خلال بثها التلفزيوني والرقمي العالي الجودة، ولتحصل على لقب(قناة الجماهير) لجهودها المتواصلة في نقل الفعاليات الرياضية المختلفة المحلية والعربية والدولية عبر مجموعة من البرامج والتغطيات المبتكرة، إلى جانب الفواصل والشارات والإعلانات التلفزيونية الخاصة بالحلة الجديدة.

النقل المباشر

وأكد أحمد المنصوري، أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وعبر قنوات دبي الرياضية، سيقدم خدمات النقل المباشر لأكثر من 200 قناة تلفزيونية وإخبارية في العالم عبر قنوات دبي الرياضية (HD) لمتابعيها في إيطاليا والقارة الأوروبية، بالإضافة إلى مشاهديه في آسيا وأفريقيا والأمريكيتين، إلى جانب نقل الحدث مباشرة ولمدة تتجاوز 10ساعات يومياً على الهواء مباشرة وعبر مواقع تلفزيون دبي بقنواته المتعددة الإلكترونية وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك تماشياً مع توجه تلفزيون دبي بقنواته المتعددة في نقل الصورة الحقيقية لما يجري من أحداث رياضية وفعاليات هامة في هذا المجال، داعياً الجمهور إلى متابعة هذا الحدث الرياضي الهام الذي يسعى إلى تعزيز رسالة الإمارات العربية المتحدة إلى شعوب العالم وإبراز الصورة الحقيقية والواقعية للنهضة الإنسانية والعمرانية التي تعيشها كافة إمارات الدولة.

مواكبة شاملة

وأشار راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام، إلى استعدادات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وعبر قنوات دبي الرياضية منذ ما يزيد عن شهرين لمواكبة الحدث الرياضي الهام، حيث سيكون مشاهدو القناة في قلب الحدث، وذلك من خلال مجموعة التغطيات والبرامج المصاحبة على الهواء مباشرة، إلى جانب الاستديو الفني المصاحب قبل انطلاق مراحل الطواف مع نخبة المحللين والخبراء في هذا المجال، كما تم تجهيز 3 عربات نقل خارجي، و16 كاميرا على الأرض و8 كاميرات متحركة عبر الدراجات، و3 كاميرات من الطائرات العمودية، وطائرة عمودية مخصصة للمسافات الطويلة تستمر في الجو لأكثر من 4 ساعات، فيما يضم الفريق الفني والإعلامي ما يزيد عن 100 فنياً وإعلامياً من قناة دبي الرياضية ومختلف إدارات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة.