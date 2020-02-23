سعيد حارب: الإمارات ملتقى أبطال العالم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، أصبحت ملتقى أبطال وممارسي وعشاق رياضة الدراجات الهوائية، وفي صدارة الدول التي تشهد زيادة كبيرة وسريعة في أعداد ممارسي رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الأفراد والرياضيين، وكذلك زيادة في أعداد البطولات العالمية السنوية في الدولة، التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، كما تتعاون في ما بينها لتعزيز مكانة هذه الرياضة، ومكانة الدولة في عالم الدراجات الهوائية.

وأضاف حارب قائلاً: «فعالياتنا وبطولاتنا الرياضية والمجتمعية لرياضة الدراجات الهوائية، تمتد على معظم شهور العام للهواة والمحترفين، كما أنه قد تم في مناطق عديدة بالدولة، تشييد مضامير آمنة وحديثة، وبعيدة عن حركة السيارات تمتد لعشرات الكيلومترات، وتستقطب الدراجين الهواة والعائلات من مختلف الأعمار والجنسيات، وهي إضافة مهمة لما يتوفر لدينا من بنية تحتية في المنشآت الرياضية والسياحية، التي جعلت فرقاً ومنتخبات في مختلف الرياضات تزور الدولة لإقامة معسكرات سنوية فيها».

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للطواف «لقد أصبحنا نستقطب حضور ومشاركة دراجين عالميين للمشاركات في بطولات عالمية ودولية، في مقدمها طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، الذي ينطلق اليوم، ويمر في مراحله بمعظم مدن الدولة، وهو يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون لدولة الإمارات طواف عالمي يحمل اسم الدولة، ويليق بمكانتها العالمية في جميع المجالات، كما أن النجاح الكبير الذي حققه الطواف منذ نسخته الأولى، يعود إلى دعم ورعاية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، وأيضاً الخبرات التنظيمية التي يمتلكها أبناء الوطن لتنفيذ توجيهات القيادة، وتوفر جميع عوامل النجاح للطواف، بداية من التنوع الجغرافي المميز للدولة، بوجود مناطق ساحلية وأخرى صحراوية، وأيضاً مناطق جبلية، وترتبط جميع هذه المناطق بمدن حديثة رائعة في تصاميمها ومعالهما السياحية والحضارية».